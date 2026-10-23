Actorul american Tom Skerritt, cunoscut pentru interpretările din „Alien”, „Top Gun”, „MASH” și „Steel Magnolias”, a murit miercuri, 21 octombrie 2026, la vârsta de 93 de ani. Decesul a survenit din cauze naturale, potrivit informațiilor confirmate de reprezentantul său pentru publicația americană Variety.

Skerritt a avut o carieră de mai multe decenii în film și televiziune, interpretând atât personaje din producții de război și science-fiction, cât și roluri dramatice. A devenit cunoscut publicului larg prin aparițiile în filme importante ale cinematografiei americane și prin rolul principal din serialul „Picket Fences”, pentru care a câștigat un premiu Emmy.

Născut la Detroit, în statul Michigan, Thomas Roy Skerritt a studiat la Wayne State University și la Universitatea California din Los Angeles (UCLA). Înainte de a-și construi cariera de actor, a făcut parte din Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Debutul său în lungmetraj a avut loc în 1962, în drama de război „War Hunt”, despre conflictul din Coreea. Filmul i-a avut în distribuție pe John Saxon și Sydney Pollack, iar Robert Redford a apărut într-un rol de mică întindere. Regizorul Francis Ford Coppola a avut, de asemenea, o apariție necreditată.

În anii următori, Skerritt a lucrat constant în cinematografie și televiziune, devenind un actor apreciat pentru capacitatea de a interpreta personaje cu autoritate, dar și figuri paterne sau oameni confruntați cu dileme personale.

În filmul SF de groază „Alien”, regizat de Ridley Scott și lansat în 1979, Tom Skerritt l-a interpretat pe Dallas, căpitanul navei spațiale Nostromo. Producția a devenit un reper al genului, iar personajul său a rămas asociat cu povestea echipajului care se confruntă cu o creatură extraterestră.

Actorul a apărut inițial în distribuția filmului într-un moment în care proiectul avea un buget limitat și nu fusese stabilită încă echipa completă de producție. Potrivit relatărilor publicate de Variety, Skerritt refuzase inițial rolul.

Un alt personaj cunoscut a fost comandantul Mike „Viper” Metcalf din „Top Gun”, filmul din 1986 regizat de Tony Scott. În această producție, Skerritt a interpretat un instructor experimentat al școlii de elită pentru piloți militari, unde se pregătește Pete „Maverick” Mitchell, personajul jucat de Tom Cruise.

În „MASH” (1970), regizat de Robert Altman, actorul l-a interpretat pe chirurgul Duke Forrest, într-o satiră despre medicii militari din timpul războiului. Filmul a contribuit la consolidarea reputației sale în cinematografie.

Unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale a fost serialul „Picket Fences”, difuzat de CBS între 1992 și 1996. Skerritt l-a interpretat pe Jimmy Brock, șeriful unui orășel fictiv în care comunitatea se confruntă cu situații neobișnuite și probleme sociale.

Pentru acest rol, actorul a câștigat un premiu Emmy în 1993 și a primit o nouă nominalizare în 1994. Interpretarea sa a fost remarcată și în cadrul premiilor Sindicatului Actorilor Americani (SAG), unde distribuția serialului a primit nominalizări pentru performanța colectivă.

Succesul producției a demonstrat că Skerritt putea susține un rol principal într-un serial de televiziune, dincolo de aparițiile sale în filme de mare anvergură.

În 1992, Skerritt a jucat în „A River Runs Through It”, film regizat de Robert Redford și bazat pe nuvela omonimă a lui Norman Maclean. Actorul a interpretat un pastor prezbiterian, tatăl personajelor jucate de Brad Pitt și Craig Sheffer. Povestea urmărește relațiile dintr-o familie în care pescuitul devine una dintre puținele activități capabile să-i apropie pe membrii acesteia.

În „Steel Magnolias” (1989), regizat de Herbert Ross, Skerritt a interpretat tatăl personajului jucat de Julia Roberts. Filmul, centrat pe legăturile dintre mai multe femei dintr-o comunitate sudică a Statelor Unite, a avut succes și a rămas unul dintre titlurile reprezentative ale perioadei.

Actorul a continuat să apară în producții cinematografice și după încheierea serialului „Picket Fences”. Printre acestea s-a numărat „Contact” (1997), regizat de Robert Zemeckis, cu Jodie Foster în rolul principal, dar și comedia „Ted” (2012).

Tom Skerritt a fost căsătorit de trei ori. La momentul morții sale, era căsătorit cu Julie Tokashiki, cu care își unise destinele în 1998.

Cariera sa a traversat mai multe generații de film și televiziune, de la producțiile anilor ’60 până la filmele contemporane. Rolurile din „Alien”, „Top Gun”, „MASH” și „Picket Fences” au contribuit la recunoașterea sa internațională, iar premiul Emmy a confirmat succesul său și pe micul ecran.

Moartea actorului marchează dispariția unui interpret cu o filmografie diversă, care a alternat producțiile de mare succes comercial cu drame de familie și seriale de televiziune.