Richard Riehle, actorul american cunoscut pentru rolurile din comedia „Office Space” și filmul „Casino”, a murit în weekendul dinaintea datei de 19 octombrie 2026, la vârsta de 78 de ani, potrivit Fox News. Decesul a fost confirmat de reprezentanții săi pentru Fox News Digital, însă circumstanțele morții nu au fost făcute publice.

Cu o carieră de aproape cinci decenii, desfășurată în teatru, film și televiziune, Riehle a participat la peste 400 de producții.Actorul a rămas cunoscut pentru numeroasele sale roluri secundare, prin care a devenit o prezență familiară pentru publicul american.

Reprezentanții actorului au confirmat vestea într-un mesaj transmis publicației Fox News Digital, în care au evidențiat atât activitatea sa profesională, cât și relațiile cu oamenii din industria cinematografică.

„Un actor remarcabil, a cărui carieră în teatru, film și televiziune s-a întins pe aproape cinci decenii și a cuprins peste 400 de proiecte, Richard lasă în urmă o moștenire extraordinară”, au transmis reprezentanții săi.

Aceștia au precizat că Riehle va fi amintit și pentru bunătatea, generozitatea și sprijinul oferit actorilor și cineaștilor aflați la început de drum. Reprezentanții au cerut, totodată, respectarea intimității familiei în această perioadă dificilă.

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale lui Richard Riehle a fost cel al lui Tom Smykowski, manager de produs la compania fictivă Initech, în comedia „Office Space”, lansată în 1999.

Filmul a devenit, în timp, un titlu cult, iar personajul interpretat de Riehle a contribuit la portretizarea vieții de birou și a relațiilor dintre angajați și conducere.

Actorul a apărut și în „Casino”, filmul regizat de Martin Scorsese, consolidându-și reputația de interpret capabil să dea viață unei game variate de personaje secundare.

Pe lângă activitatea din cinematografie, Riehle a avut numeroase apariții în producții de televiziune. A interpretat personajul Ed Rooney, directorul școlii, în adaptarea pentru televiziune a filmului „Ferris Bueller”.

De asemenea, a jucat în 45 de episoade ale serialului „Grounded for Life” și a avut apariții în producții precum „Murder, She Wrote”, „Ally McBeal” și „Married to the Kellys”.

Filmografia sa de televiziune a inclus și mai multe apariții în franciza „Star Trek”, precum și roluri în serialele „Home Improvement”, alături de Tim Allen, „The West Wing” și „NCIS”.

Născut în Menomonee Falls, statul Wisconsin, Richard Riehle a descoperit teatrul în perioada în care studia la Universitatea Notre Dame. Debutul său pe marele ecran a avut loc în 1977, când a obținut un rol de mică întindere în drama „Joyride”.

Potrivit informațiilor publicate de Fox News Digital, înainte de moarte, Riehle era implicat în zece proiecte aflate în diferite stadii de realizare. Printre acestea se numărau „Made Vicious”, cu regretatul actor Tom Sizemore, și „Mr. Blue”, cu Daniel Baldwin.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre stadiul producțiilor sau despre eventualele modificări pe care decesul actorului le-ar putea determina în planurile acestora.

Richard Riehle lasă în urmă soția sa, Jane Latham, și cei patru copii ai familiei.

Moartea lui Richard Riehle marchează sfârșitul unei cariere de aproape 50 de ani, construite prin sute de roluri în producții de teatru, film și televiziune. De la „Office Space” la numeroase seriale americane, actorul a rămas o figură recognoscibilă a rolurilor secundare din industria divertismentului.