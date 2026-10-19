Poliția din Mumbai a format 15 echipe pentru identificarea și prinderea persoanelor care au deschis focul asupra mașinii actorului indian Tiger Shroff, în cartierul Juhu, duminică seara, 18 octombrie 2026, potrivit Hindustantimes.

Actorul nu a fost rănit, însă șoferul său și conducătorul unui ricșă au suferit răni provocate de gloanțe. Autoritățile au intensificat măsurile de securitate atât la locul atacului, cât și în apropierea locuinței actorului.

Potrivit informațiilor publicate luni, 19 octombrie, anchetatorii au recuperat motocicleta folosită de atacatori și au înregistrat declarația șoferului lui Shroff.

În paralel, poliția desfășoară operațiuni pentru identificarea suspecților, după ce două persoane despre care se presupune că ar avea legături cu gruparea lui Lawrence Bishnoi au revendicat atacul. Aceste afirmații sunt investigate și nu reprezintă, în sine, o confirmare oficială a responsabilității grupării.

Incidentul s-a produs duminică seara, în zona Juhu din Mumbai, unde trei atacatori aflați pe motociclete au tras asupra vehiculului în care se afla Tiger Shroff. Actorul a scăpat nevătămat, însă două persoane au fost rănite.

Șoferul actorului, identificat drept Firdous, a fost împușcat în mâna stângă. Potrivit informațiilor relatate de presa indiană, atât acesta, cât și șoferul unui ricșă se aflau în stare stabilă.

Actorul Karan Veer Mehra, care se afla în apropiere, a relatat pentru NDTV că a observat urme de sânge după ce a ajuns în zonă și a aflat că șoferul lui Shroff fusese împușcat. El a menționat și prezența unor copii care participau la o petrecere aniversară în apropiere, în timp ce oamenii încercau să se îndepărteze de locul incidentului.

Ancheta este coordonată de poliția din Mumbai, care a constituit 15 echipe pentru identificarea și reținerea suspecților. Recuperarea motocicletei utilizate în atac reprezintă unul dintre elementele concrete ale investigației.

Polițiștii au audiat și persoane care ar putea contribui la reconstituirea evenimentelor. Printre acestea se numără șoferul actorului, Firdous, a cărui declarație a fost înregistrată în cadrul anchetei.

În plus, autoritățile au suplimentat efectivele de securitate în zona în care s-a produs atacul și în apropierea locuinței lui Tiger Shroff.

Potrivit relatărilor din presa indiană, poliția a înregistrat un prim raport oficial privind incidentul, cunoscut în India sub denumirea de FIR. Dosarul vizează infracțiunea de tentativă de omor, în baza articolului 109 din Bharatiya Nyaya Sanhita, precum și prevederile articolului 3 alineatul (5) din același act normativ și ale articolului 25 din Arms Act, legea privind armele.

VIDEO | Mumbai: Security deployed outside actor Tiger Shroff's residence after gunmen opened fire at his car in Juhu area on Sunday evening. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/bd9R62ARUx — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026

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Ancheta urmărește identificarea persoanelor implicate și stabilirea circumstanțelor în care au fost trase focurile de armă. La momentul publicării informațiilor, suspecții nu fuseseră prezentați ca fiind prinși, iar investigația era în desfășurare.

La scurt timp după atac, două persoane, Anil Pandit și Harman Sandhu, prezentate în relatările presei drept presupuşi membri sau operativi ai grupării asociate lui Lawrence Bishnoi, și-au atribuit responsabilitatea pentru incident. Legătura lor cu atacul trebuie stabilită de anchetatori pe baza probelor.

Sunetra Pawar, viceprim-ministru al statului Maharashtra, a condamnat atacul și a transmis că persoanele responsabile vor fi prinse cât mai repede. Ea a subliniat că siguranța cetățenilor din Mumbai reprezintă o prioritate pentru administrația statului.

La rândul său, Eknath Shinde, tot viceprim-ministru al statului Maharashtra, a declarat că tentativele de intimidare nu vor fi tolerate. El a amintit că poliția din Mumbai a intervenit pentru a pune capăt conflictelor dintre bande care afectau orașul în anii 1990.

VIDEO | Mumbai: Security beefed up at the site of the firing incident after gunmen opened fire at Bollywood actor Tiger Shroff's car in Juhu on Sunday evening. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/jLeM8p7Ftk — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026

Federația angajaților din industria cinematografică din vestul Indiei (FWICE) a condamnat incidentul și a solicitat autorităților să asigure protecția actorului și a familiei sale. Organizația a atras atenția asupra preocupărilor generate de repetarea unor atacuri armate care vizează persoane cunoscute din industria filmului.

Incidentul a generat și reacții din partea unor politicieni. Supriya Sule, lideră a formațiunii Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar), a afirmat că nivelul criminalității din Maharashtra a crescut și a cerut explicații din partea ministrului de interne.

Zeeshan Siddique, politician al Nationalist Congress Party, a declarat separat că ar fi primit patru amenințări cu moartea în ultimele două luni și a reclamat deficiențe în măsurile de securitate. Declarațiile sale au readus în atenție protecția acordată persoanelor publice, însă nu constituie, prin ele însele, dovezi privind o legătură între amenințările invocate și atacul asupra mașinii lui Shroff.

#WATCH | Mumbai | Firing incident involving actor Tiger Shroff | NCP MLC Zeeshan Ziauddin Siddique says, "It is highly unfortunate that such things occur in a city like Mumbai—a city often called the 'city of dreams.' My father was murdered—this happened in 2024—and even now, we are still seeking justice everywhere; we remain hopeful for justice. But this should never have happened. It is crucial for the government to provide an answer. If I, as an MLA, receive constant threats and my security is not increased, then how can the general public possibly feel safe? It is deeply unfortunate that such incidents are happening to actors and politicians alike. This represents an intelligence failure, and the government must be held accountable..." — ANI (@ANI) October 18, 2026

Actorul Ranvir Shorey a condamnat, de asemenea, incidentul într-un mesaj publicat pe platforma X, cerând autorităților să ia măsuri împotriva celor responsabili.

Până luni, 19 octombrie 2026, informațiile disponibile indicau că Tiger Shroff a scăpat nevătămat, două persoane au fost rănite, poliția a recuperat motocicleta folosită de atacatori și a constituit 15 echipe pentru anchetă. Autoritățile au sporit securitatea în apropierea locuinței actorului și la locul incidentului.

Investigația trebuie să stabilească identitatea suspecților, motivul atacului și autenticitatea revendicării făcute de cele două persoane. Până la confirmarea oficială a acestor elemente, responsabilitatea pentru atac rămâne o chestiune aflată în curs de cercetare.