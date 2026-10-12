Un incident grav a zguduit comunitatea din apropierea orașului francez Marsilia, unde o zi obișnuită de cursuri s-a transformat rapid într-un scenariu de coșmar. Un elev în vârstă de doar 14 ani a pătruns în incinta instituției de învățământ având asupra sa o armă de vânătoare, pe care reușise să o camufleze într-o cutie destinată transportului unei chitare. Adolescentul a folosit pușca pentru a împușca două cadre didactice, declanșând momente de panică generalizată în rândul copiilor, care au încercat să se salveze fugind din cale atacatorului, conform Reuters.

Scenariul tragic a fost întrerupt de intervenția rapidă a unui supraveghetor de la Colegiul „Joseph Lakanal” din localitatea Aubagne. Acesta a reușit să îl imobilizeze și să îl dezarmeze pe elev înainte ca forțele de ordine să ajungă la fața locului, după cum a confirmat primarul orașului, Jean-Pierre Squillari.

În urma focurilor de armă executate pe holurile școlii, atât directorul instituției, cât și o profesoară au fost răniți și au necesitat îngrijiri medicale de urgență, fiind transportați la spital. Din fericire, autoritățile au transmis că leziunile suferite de cele două cadre didactice nu le pun viața în pericol.

Atacatorul, care învăța la aceeași școală, a fost preluat de polițiști imediat după imobilizare. Din primele date oferite de administrația locală, reiese că minorul a reușit să intre neobservat în clădire și să tragă două focuri pe coridor. Parchetul din Marsilia a preluat cazul și a demarat o anchetă oficială sub încadrarea de tentativă de omor, încercând să stabilească modul exact în care arma a fost introdusă în școală și ce l-a determinat pe adolescent să recurgă la acest gest, motivațiile sale fiind deocamdată necunoscute.

Aparținătorii și elevii prezenți la ore au trăit momente de groază în timp ce focurile de armă au răsunat în clădire. O elevă a descris haosul creat, menționând că inițial zgomotul nu a fost perceput ca o amenințare directă.

„Am intrat în panică, am fugit. Erau două ieşiri: un coridor către sala de sport şi unul către exterior. Instinctul de supravieţuire a preluat controlul şi am fugit spre exterior”, a relatat ea.

Cadrul didactic de la clasa în care se afla martora a crezut inițial că prima explozie provenea de la șantierul de construcții aflat în apropiere. Totuși, al doilea zgomot puternic a declanșat alarma de evacuare, iar copiii s-au împrăștiat pe holuri încercând să părăsească clădirea.

Evenimentul a stârnit un val de reacții la cel mai înalt nivel în Franța. Președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj ferm de susținere pentru comunitatea afectată.

„Salut calmul şi reacţia exemplară a echipei didactice, care a făcut posibilă evitarea celui mai rău scenariu”, a spus el. Șeful statului francez a completat pe rețeaua socială X că își exprimă sprijinul deplin și solidaritatea față de răniți, elevi și părinții acestora.

Comandamentul poliției și reprezentanții sindicatelor au precizat că nu există indicii care să lege acest atac de valul de proteste din licee, declanșat cu trei săptămâni în urmă din cauza lipsei de personal și a fondurilor insuficiente. La colegiul unde s-a produs tragedia nu au existat blocaje ale elevilor, iar fapta pare a fi un act izolat. Totuși, lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a criticat dur situația, susținând că executivul își pierde capacitatea de a menține ordinea și securitatea în unitățile de învățământ.