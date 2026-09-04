Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii din Bucureşti, după ce şi-ar fi ameninţat fosta parteneră şi pe mama acesteia. Mai mult, acesta ar fi tăiat anvelopele maşinii femeii. După emiterea unui ordin de protecţie, acesta ar fi revenit în apropierea locuinţei adolescentei, încălcând măsurile dispuse de autorităţi. Poliţiştii Secției 20 din Capitală au găsit asupra sa şi un briceag.

Poliţiştii Secţiei 20 din Capitală au intervenit în urma unui apel la 112 făcut de o femeie în vârstă de 46 de ani. Aceasta a reclamat că ea şi fiica sa au fost ameninţate de fostul partener al tinerei.

„Din primele verificări efectuate, a rezultat faptul că, în jurul orei 16:00, în timp ce acestea se aflau la domiciliu, la poarta imobilului s-ar fi prezentat fostul partener al tinerei, un minor în vârstă de 17 ani, care le-ar fi ameninţat cu acte de violenţă. Totodată, acesta ar fi provocat distrugeri autoturismului femeii în vârstă de 46 de ani, prin tăierea anvelopelor din partea din faţă ale autoturismului”, au afirmat poliţiştii.

În urma evaluării situaţiei, poliţiştii i-au pus tinerei la dispoziţie Formularul de Evaluare a Riscului. Rezultatul a indicat existenţa unui risc iminent, astfel că autorităţile au emis un ordin de protecţie provizoriu.

Măsura a inclus şi monitorizarea electronică a tânărului. În cazul femeii de 46 de ani, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecţie extins.

La scurt timp după instituirea măsurii, tânărul ar fi revenit în zona locuinţei persoanei protejate. Incidentul a avut loc în noaptea de 3 septembrie 2026, în jurul orei 03:05.

Poliţiştii Secţiei 20 au fost alertaţi de Dispeceratul SIME, după ce sistemul de monitorizare a indicat apropierea persoanei faţă de domiciliul adolescentei din Sectorul 6.

Adolescentul a fost prins ulterior de poliţişti. În timpul verificărilor, asupra lui a fost găsit un briceag. Potrivit oamenilor legii, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat pentru ameninţare, distrugere şi încălcarea ordinului de protecţie.