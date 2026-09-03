Femeie arestată după ce și-a înjunghiat soțul în București

O femeie de 60 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi înjunghiat soțul în abdomen, în urma unui conflict izbucnit în locuință, anunță Poliția Capitalei. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, nu a sunat la 112 și s-a prezentat ulterior la serviciu, unde un coleg i-a observat rana și a chemat autoritățile.

„La data de 2 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin intermediul S.N.U.A.U. 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că un coleg de serviciu s-ar fi prezentat la locul de muncă având o rană în zona abdomenului.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul, în vârstă de 62 de ani, ar fi fost victima unei agresiuni fizice la domiciliu, motiv pentru care cercetările au fost preluate, de îndată, de polițiști din cadrul Secției 19 Poliție.

Din primele cercetări efectuate și în baza probatoriului administrat, a rezultat faptul că, la data de 1 septembrie 2026, în timp ce se afla la domiciliu, împreună cu soția sa, în vârstă de 60 de ani, în urma unui conflict spontan, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către aceasta. Totodată, femeia ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător, cu care i-ar fi provocat soțului său o plagă la nivelul abdomenului, acesta prezentând leziuni vizibile.

De asemenea, în urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul nu a apelat, la acel moment, S.N.U.A.U. 112 și s-a prezentat ulterior la locul de muncă, unde un coleg a observat leziunea și a solicitat sprijinul polițiștilor.”

După sesizarea făcută de colegul său, victima a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare. Polițiștii au continuat verificările și au identificat-o pe femeia de 60 de ani, care a fost dusă la sediul Secției 19 Poliție pentru clarificarea situației.

Bărbatului i-au fost prezentate prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice și posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Acesta a refuzat însă completarea formularului de evaluare a riscului.

În urma probelor administrate, polițiștii Secției 19 au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore.

Ulterior, aceasta a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunea de „violență în familie", precizează Poliția Capitalei.