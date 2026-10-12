Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au amânat, luni, judecarea dosarului înregistrat în 16 septembrie 2025, în care Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Instanţa a fixat un nou termen de judecată pentru data de 27 octombrie 2026, cu citarea părţilor.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, unul dintre inculpaţi a cerut reluarea procedurii de cameră preliminară, însă instanţa a respins solicitarea. Anterior, a fost respinsă şi o cerere de recuzare a judecătorului, formulată de mai mulţi inculpaţi. Decizia Curții de Apel București are drept de apel odată cu fondul cauzei, a precizat instanţa.

În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decided că procesul pe fond în cazul tentativei de lovitură de stat poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanţa supremă atât de către inculpaţi, cât şi de către Ministerul Public. În 6 august, instanţa supremă a respins definitiv contestaţiile formulate în cameră preliminară, dând astfel undă verde începerii procesului pe fond.

La primul termen pe fond al procesului, desfășurat în 9 septembrie, instanţa a decided amânarea cauzei pentru 28 septembrie, când a acordat un nou termen pentru 12 octombrie, dată la care s-a stabilit amânarea pentru 27 octombrie.

În cursul dimineţii de luni, Călin Georgescu, aflat în arest preventiv pentru 30 de zile din data de 29 septembrie, a fost scos din Arestul Central şi dus sub escortă la Tribunalul Bucureşti. Acolo urma să se judece cererea sa de plasare sub o măsură preventivă mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar, însă magistratul a amânat pronunţarea pentru marţi.

Ulterior, Georgescu a fost dus la DIICOT, unde au continuat percheziţiile informatice în dosarul mai recent de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro.

La începutul lunii septembrie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admitted contestaţia lui Horaţiu Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel Bucureşti. Astfel, fostul mercenar beneficiază în prezent de o măsură preventivă mai blândă, respectiv controlul judiciar.

La termenul din 4 august de la Curtea de Apel Bucureşti, instanţa menţinuse măsura arestului la domiciliu în cazul lui Potra şi îi respinsese, ca nefondată, cererea privind înlocuirea cu măsura controlului judiciar.

În 17 iunie, tot Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decided ca Potra să fie eliberat din arestul preventiv şi să fie plasat în arest la domiciliu. Anterior, instanţa a admitted contestaţiile fiului şi nepotului său, care au fost plasaţi sub control judiciar, după ce fuseseră inițial în arest la domiciliu.

Prins în Dubai în septembrie 2025, Horaţiu Potra a fost adus în ţară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi cu nepotul său.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi de alţi 20 de inculpaţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României. În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

Horaţiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său Dorian Potra şi nepotul său Alexandru Potra au fost trimişi în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au făcut filtre în zona localităţilor Baloteşti-Săftica, din judeţul Ilfov, şi Măneşti şi Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în Capitală. Au fost oprite şi controlate mai multe maşini, în interiorul cărora s-au găsit cuţite tip briceag, pumnale, cuţite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare şi cozi de topoare, pistoale şi materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potenţial de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave şi deces.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpaţi este că urmarea imediată a acţiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.

În perioada 26-27 februarie 2025, au fost efectuate 47 de percheziţii la adrese din judeţele Sibiu, Mureş, Ilfov, Timiş şi Cluj, la apropiaţi ai fostului candidat Călin Georgescu. Percheziţiile au vizat locuinţele a 27 de persoane şi patru sedii de firmă, una dintre persoane fiind Horaţiu Potra.

În casa acestuia, într-un seif încastrat sub podea, anchetatorii au descoperit pachete cu teancuri de dolari, politicianul din Mediaş spunând că legea nu îl obligă să îşi ţină banii la bancă. Tot la Potra au fost găsite numeroase arme, el declarând la acea vreme că îşi "asumă" nerespectarea regimului armelor şi muniţiei, dar refuzând să facă alte comentarii cu privire la armele deţinute ilegal.

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu este vizat și în alte cauze penale. Într-un al doilea dosar, acesta este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.

Cel mai nou dosar, al treilea, este cel în care este acuzat de o înşelăciune de 1,1 milioane de euro. Plasat iniţial sub control judiciar, Georgescu a fost arestat preventiv în 29 septembrie. El a fost reţinut de DIICOT în 21 septembrie, fiind acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, aflat și el în arest preventiv.

Georgescu fusese ridicat din trafic în dimineața aceleiași zile. La locuinţa sa şi în alte patru imobile din Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea au avut loc percheziţii în urma cărora anchetatorii au găsit, printre altele, sisteme de bruiaj, înscrisuri şi documente de identitate (două paşapoarte şi o legitimaţie) presupuse a fi false, precum şi dispozitive de stocare a datelor.