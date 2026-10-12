Instanța Judecătoriei Răcari a decis trecerea la judecarea pe fond a dosarului privind explozia de la Crevedia

Dosarul privind exploziile de la stația GPL din Crevedia din 26 august 2023 a ajuns, în sfârșit, la o primă decizie luată de instanța de cameră preliminară a Judecătoriei Răcari, după trei ani de la această tragedie și doi ani de la sesizarea instanței cu rechizitoriul finalizat de Parchetul Înaltei Curți.

Instanța Judecătoriei Răcari a decis trecerea la judecarea pe fond a dosarului după ce a respins cererile și excepțiile invocate de inculpați în cauză.

În 12 iunie 2024, patronii firmelor Flagas (Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stîngă), alături de persoana juridică, au fost trimiși în judecată de Parchetul General, fiind acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, nerespectarea și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Bilanțul tragic al exploziei de la Crevedia: 6 persoane decedate, 56 de răniți, plus numeroase case distruse sau afectate.

Conform deciziei luate azi, instanța a respins ca neîntemeiată excepția lipsei de procedură invocată la termenul din 9.09.2026 de inculpații Dordurea Ionuț-Daniel și Stîncă Cosmin Ionuț, a admis cererile de sesizare a Curții Constituționale formulate de cei doi inculpați și a persoanei juridice inculpate, FLAGAS SRL cu privire la dispozițiile art.281 alin 3 și 4 din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 201/2023, a dispozițiilor art.477 alin 3 din Codul de procedură penală și a dispus trimiterea la CCR a acestor cereri împreună cu încheierea de ședință de azi. Sesizarea CCR nu a suspendat procedura de camera preliminară.

Mai mult, instanța a respins ca neîntemeiate cererile și excepțiile formulate de inculpați privind neregularitatea actului de sesizare sub aspectul descrierii neclare și insuficiente a faptelor, necompetența materială după calitatea persoanei a organelor de urmărire penală precum și alte cereri solicitate de inculpați. Instanța a mai respins ca neîntemeiate și cererile de constatare a nulității și de excludere a unor mijloace de probă precum procesul verbal de inervenție din data de 31.08.2023, mijloacele de probă rezultate din interceptarea comunicațiilor, raportul de expertiză întocmit de INEC în 26.02.2024 etc.

Instanța a constatat legalitatea sesizării Judecătoriei Răcari prin rechizitoriul nr.462/76/P/2023 din 06.06.2024 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, competența materială teritorială a Judecătoriei Răcari, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

În consecință, instanța a dispus începerea judecării cauzei privind pe inculpații Doldurea Ionuț Daniel , Stîncă Cosmin Ionuț și Flagas SRL prin reprezentantul legal Joița Dan Constantin, aceasta din urmă fiind acuzată, ca persoană juridică, de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Au fost menținute de judecător și măsurile asiguratorii instituite constatând că subzistă temeiurile care au determinat luarea și menținerea acestor măsuri.

În acest dosar există pretenții civile formulate de foarte multe părți civile, în cuantum total de aproximativ 53.333.000 euro și 516.000 lei.