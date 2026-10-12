Din cuprinsul articolului Călin Georgescu, judecat și în dosarul Potra

Tribunalul București a amânat pentru marți, 13 octombrie, pronunțarea unei decizii privind cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a solicitat arest la domiciliu sau control judiciar.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Tot luni, de la ora 12:00, Georgescu are termen la Curtea de Apel București, în dosarul în care este judecat alături de gruparea condusă de mercenarul Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La termenul anterior, dezbaterile au fost amânate după ce fosta deputată PSD Laura Vicol, avocata unuia dintre inculpați, a cerut lămuriri despre existența unui dosar „confidențial”, desprins din dosarul Georgescu–Potra, care s-ar afla în prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție.