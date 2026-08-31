Cazul Lucian Pahonțu: A tras sau nu la Revoluția din 1989?

În acest episod analizăm acuzațiile aduse lui Lucian Pahonțu privind presupusa sa implicare în reprimarea manifestanților la Revoluția din decembrie 1989. Deși a fost ofițer de transmisiuni în trupele de securitate și a fost trimis în centrul Bucureștiului pe 21 decembrie, nu există nicio probă materială, nicio mărturie și nicio victimă care să ateste că ar fi tras în oameni.

Așa cum arată faptele, Lucian Pahonțu a predat muniția intactă și sigilată în lăzi la întoarcerea în unitate, neexistând așadar niciun cartuș lipsă. Totodată, materialul demontează scenariul prezentat de Recorder, explicând cum o simplă declarație olografă, luată tuturor militarilor participanți la evenimente, a fost interpretată în mod fals ca o dovadă a anchetării sale.

Mai mult, generalul Cătălin Ranco Pițu, cel care a semnat ultimul dosar al Revoluției, a confirmat că numele lui Pahonțu nu figurează în niciun dosar de omor sau vătămare privind manifestanții din 1989. În a doua parte a analizei, discutăm și despre mizele din culisele acestui scandal, arătând cum rețeaua din presă a lui Florian Coldea folosește acest caz nefondat pentru a genera presiune publică, inclusiv asupra președintelui.