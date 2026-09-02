Circulația rutieră pe Transfăgărășan este oprită temporar miercuri, 2 septembrie, pentru desfășurarea unui eveniment auto. Restricția vizează un sector de 26 de kilometri și este valabilă timp de patru ore, în intervalul 7:00-11:00, arată Centrul Infotrafic.

Turiștii care și-au planificat pentru această dimineață o deplasare pe DN 7C trebuie să își amâne călătoria până la redeschiderea șoselei. Restricția de circulație se aplică pe tronsonul cuprins între localitatea Arefu, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, din județul Sibiu.

Potrivit Centrului Infotrafic, măsura a fost instituită pentru desfășurarea unui eveniment dedicat pasionaților de automobile, care se desfășoară pe o distanță de aproximativ 26 de kilometri.

Șoferii care intenționează să traverseze Transfăgărășanul în această perioadă trebuie să țină cont de intervalul în care accesul este restricționat.

Închiderea temporară a șoselei nu este singura restricție programată în această perioadă. Marți, 1 septembrie, traficul a fost oprit în același interval orar, tot pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

O nouă restricție este programată vineri, 4 septembrie, când circulația va fi din nou oprită între orele 7:00 și 11:00 pentru un alt eveniment dedicat automobilelor.

DN 7C este una dintre cele mai cunoscute șosele montane din România și reprezintă o importantă atracție pentru turiștii pasionați de călătoriile cu mașina.

Transfăgărășanul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri turistice din lume. Șoseaua a fost inclusă pe locul al patrulea într-un clasament european dedicat celor mai atractive trasee pentru plimbările cu automobilul.

Restricția de miercuri este valabilă timp de patru ore. Traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan urmează să fie reluat în condiții normale după ora 11:00, după încheierea evenimentului automobilistic.