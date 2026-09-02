O explozie puternică a fost auzită în noaptea de 2 septembrie în apropierea frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, iar câteva ore mai târziu, în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, au fost descoperite fragmente de metal și plastic și o porțiune de teren arsă. Incidentul s-a produs în timp ce autoritățile ucrainene anunțaseră o alertă aeriană în zonă. Poliția de Frontieră pa precizat că nu a fost înregistrat un survol al spațiului aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, în jurul orei 02:36, patrula Sectorului Poliției de Frontieră Tudora a raportat că a auzit în zona de responsabilitate un zgomot asemănător celui produs de o rachetă.

Două minute mai târziu, în jurul orei 02:38, polițiștii de frontieră au auzit o explozie puternică. Sunetul a fost perceput și de patrula Sectorului Poliției de Frontieră Caplani, în direcția Crocmaz – Iaski, Ucraina.

La acel moment, autoritățile ucrainene informaseră că în zona respectivă era activă o alertă aeriană.

Poliția de Frontieră a precizat că nu fusese înregistrată survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

În intervalul 02:50–03:13, patrula Sectorului Poliției de Frontieră Tudora a verificat zona în care fusese auzită explozia.

În urma cercetărilor inițiale nu au fost depistate obiecte suspecte sau focare de incendiu.

Ulterior, la ora 03:24, Direcția regională Est a primit informația potrivit căreia o persoană care se deplasa spre satul Olănești ar fi auzit o explozie puternică pe teritoriul Republicii Moldova.

La ora 03:26, Sectorul Poliției de Frontieră Olănești a fost informat, iar o patrulă a fost direcționată în zonă pentru verificarea teritoriului și identificarea unor eventuale fragmente sau obiecte rezultate în urma incidentului.

La acțiunile de verificare s-au alăturat și angajații Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, care au primit informații de la localnici prin intermediul Serviciului unic 112.

În jurul orei 07:10, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Olănești au depistat, în extravilanul satului Crocmaz, la aproximativ șase kilometri de linia frontierei de stat, o porțiune de teren arsă, precum și fragmente de metal și plastic.

Potrivit Poliției de Frontieră, la fața locului se deplasează subdiviziunile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului.

Până la finalizarea verificărilor, autoritățile nu au stabilit public proveniența fragmentelor descoperite în extravilanul localității Crocmaz.

Poliția de Frontieră a anunțat că monitorizează în continuare situația și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina.