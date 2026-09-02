Toamna este sezonul în care gospodăriile se umplu de legume coapte, iar zacusca rămâne una dintre cele mai apreciate conserve pregătite pentru lunile reci. Varianta cu ghebe are o aromă aparte, datorită gustului intens al ciupercilor, care se combină cu ceapa, ardeiul și roșiile.

Rețeta poate fi pregătită în cantități mai mari și pusă în borcane pentru iarnă. Ghebele trebuie însă să fie corect identificate și pregătite termic înainte de consum.

Pentru o porție de zacuscă de ghebe sunt necesare:

1 kg de ghebe (ciuperci)

500 g de ceapă

300 g de ardei gras

200 ml de ulei

100 ml de suc de roșii

sare, după gust

piper, după gust

2-3 căței de usturoi

1-2 foi de dafin

puțin cimbr

1 linguriță de boia dulce

ardei iute sau fulgi de chili, opțional

Cantitățile de condimente pot fi ajustate în funcție de gust. Pentru o zacuscă mai picantă, se poate adăuga ardei iute, iar pentru o aromă mai discretă se poate renunța complet la acesta.

Ghebele se curăță și se pregătesc înainte de gătire

Ghebele se curăță cu atenție, îndepărtându-se impuritățile și părțile care nu sunt bune pentru consum. Ciupercile se spală rapid și se lasă să se scurgă bine.

Pentru această rețetă, ghebele se taie în bucăți potrivite. Nu este nevoie ca toate să aibă aceeași dimensiune, însă bucățile foarte mari pot fi tăiate în două sau trei.

Important: ghebele sălbatice trebuie consumate numai dacă au fost identificate cu certitudine. Ele trebuie preparate termic corespunzător, iar ciupercile crude sau insuficient gătite nu trebuie consumate.

Ceapa se curăță și se toacă mărunt. Într-o cratiță încăpătoare se pune uleiul și se adaugă ceapa. Aceasta se gătește la foc mic spre mediu, amestecând periodic, până când devine moale și ușor translucidă.

Este important ca ceapa să nu se ardă. O ceapă rumenită excesiv poate da zacuscăi un gust amar.

După ce ceapa s-a înmuiat, se adaugă ghebele pregătite anterior.

Ciupercile se gătesc împreună cu ceapa, la foc potrivit, până când se înmoaie și își elimină apa. Amestecul trebuie supravegheat și amestecat din când în când.

Această etapă este importantă pentru ca ghebele să se gătească bine și să își elibereze aroma în compoziția de zacuscă.

Ardeii se spală, se curăță de semințe și se taie în bucăți mici sau cubulețe.

Aceștia se adaugă peste ghebele și ceapa deja înmuiate. Se amestecă bine și se continuă gătirea la foc mic.

După câteva minute, se pune sucul de roșii. Acesta aduce aciditate și echilibrează gustul dulce al cepei și al ardeilor.

În compoziție se pun sarea, piperul, boiaua dulce, cimbrul și foile de dafin.

Usturoiul poate fi adăugat spre finalul gătirii, pentru ca aroma să rămână mai intensă. Pentru o variantă picantă, se poate folosi ardei iute proaspăt sau fulgi de chili.

Condimentele trebuie adăugate treptat, deoarece gustul se intensifică pe măsură ce zacusca scade.

După ce toate ingredientele au fost puse în cratiță, zacusca se lasă la foc mic.

Compoziția trebuie amestecată regulat, mai ales spre final, când devine mai densă și există riscul să se lipească de fundul vasului.

În funcție de cantitate și de câtă apă au eliminat ghebele și legumele, gătirea poate dura aproximativ o oră sau chiar mai mult. Zacusca este gata când compoziția este bine legată, legumele sunt moi, iar excesul de lichid s-a evaporat. Sursa consultată indică aproximativ o oră pentru fierberea la foc mic, cu un timp mai lung pentru cantități mai mari.

Unul dintre semnele că zacusca este gata este consistența. Aceasta nu trebuie să fie apoasă, dar nici foarte uscată.

Pe măsură ce fierbe, uleiul poate deveni vizibil la suprafață, iar amestecul capătă o textură omogenă și cremoasă.

Dacă zacusca este prea lichidă, se mai lasă pe foc câteva minute, amestecând constant. Dacă este prea densă, poate fi ajustată cu puțin suc de roșii, însă acesta trebuie adăugat treptat.

Pentru păstrarea zacuscăi peste iarnă, borcanele trebuie să fie curate și sterilizate, iar capacele trebuie să fie în stare bună.

Zacusca se pune fierbinte în borcanele pregătite, lăsând puțin spațiu în partea de sus. Borcanele se închid imediat cu capacele și se verifică pentru a nu exista scurgeri.

După răcire, borcanele se păstrează într-un loc răcoros, întunecat și uscat. Pentru conservele preparate în casă este importantă respectarea regulilor de igienă și conservare, deoarece sterilizarea necorespunzătoare poate favoriza alterarea alimentelor. Sursa consultată recomandă sterilizarea borcanelor și păstrarea lor într-un spațiu răcoros și ferit de lumină.

După ce s-a răcit, zacusca poate fi întinsă pe pâine proaspătă sau prăjită. Se potrivește foarte bine și cu brânzeturi, murături sau alte preparate tradiționale.