Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete, membru PSD, îl acuză pe președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, membru PNL, că a „umflat cu 147%” prețurile pentru proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară Iași. Rogobete susține că problema proiectului a fost costul foarte mare la care a fost fundamentată investiția și afirmă că valoarea nu a fost calculată de Ministerul Sănătății, ci a rezultat din studiul de fezabilitate realizat pentru proiect de Consiliul Județean Iași.

Replica vine după ce Costel Alexe i-a acuzat pe foștii miniștri ai Sănătății Alexandru Rafila și Alexandru Rogobete că au pierdut o parte importantă din fondurile PNRR destinate spitalelor și că ieșenilor li s-a „furat dreptul” de a avea un Institut de Medicină Cardiovasculară care să ofere servicii pentru întreaga regiune a Moldovei.

Alexandru Rogobete a reacționat la afirmațiile făcute de Costel Alexe și de deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru.

„Preşedintele PNL al Iaşului, Costel Alexe, a umflat cu 147% preţurile la Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară. Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe şi domnul deputat PNL Iaşi Alexandru Muraru au început din nou să le explice ieşenilor cum le-ar fi «tăiat» cineva Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară. Costel Alexe se ceartă cu propriile cifre şi îşi subliniază, cu două linii, propria incompetenţă”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății a susținut că proiectul nu a fost eliminat „din pix”. „Nu a tăiat nimeni Institutul de la Iaşi din pix”, a afirmat Rogobete.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, problema proiectului de la Iași a fost valoarea foarte mare la care a fost fundamentată investiția.

„Problema proiectului de la Iaşi a fost costul foarte mare cu care a fost fundamentată investiţia. Şi să fie foarte clar: acest preţ nu l-a calculat Ministerul Sănătăţii”, a susținut fostul ministru.

Rogobete a afirmat că valoarea a rezultat din studiul de fezabilitate realizat pentru proiect de Consiliul Județean Iași, condus de Costel Alexe.

„A rezultat din studiul de fezabilitate realizat pentru proiect de Consiliul Judeţean Iaşi, condus de domnul Costel Alexe”, a precizat el.

Fostul ministru a comparat costurile prevăzute în documentația de la Iași cu cele ale institutului de la Târgu Mureș.

„La Iaşi, studiul de fezabilitate făcut sub administraţia Costel Alexe a ajuns la un cost pe metru pătrat cu aproximativ 200% mai mare decât la Târgu Mureş. La Târgu Mureş, institutul s-a construit şi s-a inaugurat. La Iaşi, Costel Alexe ne explică de ce sunt alţii de vină. Aici este toată diferenţa”, a susținut Alexandru Rogobete.

El a adăugat că, în timp ce la Târgu Mureș clădirea institutului a fost deja inaugurată, în cazul Iașiului există un studiu de fezabilitate care indică un cost de aproape trei ori mai mare pe metru pătrat.

„La Târgu Mureş clădirea a fost deja inaugurată, la Iaşi avem un studiu de fezabilitate cu un cost de aproape trei ori mai mare pe metrul pătrat şi, în locul unor explicaţii despre aceste cifre, avem vinovaţi inventaţi şi gălăgie politică”, a scris Rogobete.

Alexandru Rogobete a continuat cu o serie de critici adresate lui Costel Alexe și deputatului Alexandru Muraru.

„Domnule Alexe, poate dacă foloseaţi mai puţină tablă, vă ieşea şi preţul. Iar domnului deputat Muraru îi recomand, înainte să mai vorbească despre cine a «tăiat» Institutul de la Iaşi, să citească studiul de fezabilitate făcut chiar de administraţia PNL de la Iaşi”, a afirmat fostul ministru.

Rogobete le-a cerut celor doi să consulte documentația proiectului înainte de a face acuzații.

„Domnule Alexe, domnule Muraru, înainte să încercaţi să vă acoperiţi nereuşitele cu acuzaţii şi gălăgie politică, deschideţi studiul de fezabilitate şi uitaţi-vă la cifre. Sunt ale dumneavoastră! Şi, domnule Alexe, am o sugestie: mai reduceţi din preţul la «tablă»”, a scris Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății a afirmat că Iașiul are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară și a susținut că trebuie găsită o soluție pentru construirea acestuia.

„Iaşiul are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară şi va fi găsită soluţia pentru a-l construi”, a afirmat Rogobete. El a făcut referire și la Spitalul Regional de Urgență Iași, despre care a precizat că este în construcție.

„Până atunci, am şi o veste bună pentru Iaşi şi pentru medicina ieşeană: Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi este în construcţie. Unii construiesc spitale. Alţii construiesc explicaţii”, a conchis Alexandru Rogobete.

Anterior, Costel Alexe a scris, într-o postare pe Facebook, că Institutul de Boli Cardiovasculare din Copou funcționează de mai bine de 36 de ani într-un spațiu impropriu.

Președintele Consiliului Județean Iași a susținut că institutul aparține de Ministerul Sănătății și că, în consecință, responsabilitatea pentru asigurarea unui spital modern revine Ministerului Sănătății.

Alexe a făcut referire la perioada 2021-2026 și la rolul avut de Alexandru Rafila și Alexandru Rogobete în conducerea Ministerului Sănătății.

„Din 2021 şi până în 2026, adică în ultimii 5 ani de zile, la Ministerul Sănătăţii, PSD a avut doi oameni care au avut responsabilitate directă asupra politicilor din sănătate: Alexandru Rafila şi Alexandru Rogobete”, a scris Costel Alexe.

Costel Alexe a făcut referire la fondurile anunțate inițial prin PNRR pentru investițiile în spitale și la reducerile succesive ale sumelor în urma renegocierilor. Potrivit lui Alexe, în 2021 era anunțat un grant de peste 2,8 miliarde de euro prin PNRR.

„În 2021, anunţau un grant de peste 2,8 miliarde de euro prin PNRR. La renegocierea din 2023, pentru că nu sunt în stare, pierd şi ajung la 2,1 miliarde de euro, la a doua renegociere din 2025 pierd iarăşi şi ajung la 1,4 miliarde de euro, într-un final, la a treia renegociere, programul ajunge la 1,2 miliarde de euro”, a afirmat președintele CJ Iași.

Alexe a susținut că, în această situație, bugetul ar fi fost diminuat cu 54% față de suma asumată inițial.

„Asta înseamnă un buget diminuat cu 54% faţă de ce şi-au asumat iniţial. Mai pe româneşte, PSD-iştii Rafila şi Rogobete au pierdut jumătate din banii din PNRR pentru spitale. În loc de 2,8 miliarde de euro, au rămas doar cu 1,3”, a scris Costel Alexe.

Președintele Consiliului Județean Iași a susținut că, în locul celor 25 de spitale avute în vedere prin Planul Național de Redresare și Reziliență, au fost realizate doar șapte. „În loc de 25 de spitale, s-au făcut doar 7 prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a afirmat Alexe.

El a legat această situație de proiectul Institutului de Medicină Cardiovasculară de la Iași și a susținut că regiunea Moldovei ar fi urmat să beneficieze de serviciile unei astfel de unități medicale.

„Nouă, ieşenilor, ni s-a furat dreptul de a avea un Institut de Medicină Cardiovasculară care ar fi asigurat servicii pentru întreaga regiune a Moldovei pentru că cei doi au făcut o listă din pix, care aşa cum ne-a arătat realitatea ulterior, a fost un eşec”, a scris Costel Alexe.

Potrivit acestuia, proiectul ar fi permis existența unui spital modern destinat tratării bolilor cardiovasculare.

„Astăzi am fi putut avea un spital modern pentru tratarea bolilor de inimă, în schimb avem un stat prejudiciat de aproape 1,5 miliarde de euro, bani pe care PSD i-a pierdut şi pentru care nu are nici cea mai mică remuşcare”, a susținut președintele Consiliului Județean Iași.