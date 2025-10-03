Costel Alexe dă vina pe medici pentru tragedia de la „Sfânta Maria”, unde l-a pus în CA pe Dănuț Pilă

Costel Alexe susține că în ciuda investițiilor majore de aproape 200 de milioane de lei destinate modernizării și echipării Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, respectarea riguroasă a protocoalelor medicale rămâne o prioritate absolută. „Așa cum ne-a arătat această tragedie, din păcate, dincolo de orice efort administrativ pe care îl facem pentru a îmbunătăți infrastructura medicală, aceste dotări sau echipamente moderne nu pot să înlocuiască sau să suplinească respectarea cu strictețe a tuturor protocoalelor medicale existente într-un spital”, a declarat președintele Consiliului Județean Iași.

Acesta a recunoscut că raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății a evidențiat deficiențe în managementul medical al spitalului, dar și nereguli majore privind activitatea de monitorizare și supervizare desfășurată de Direcția de Sănătate Publică Iași. Totodată, Alexe a respins informațiile potrivit cărora în secția ATI sau în cadrul spitalului nu ar exista grupuri sanitare ori chiuvete.

„Vreau să vă spun că Spitalul de Copii a beneficiat de 138 milioane de lei, bani din fonduri europene prin ADR Nord-Vest pentru proiectul de eficientizare energetică și reabilitare. A beneficiat de alte 38 milioane de lei fonduri ale Consiliului Județean Iași pentru a moderniza și extinde Unitatea de Primiri Urgențe, fiind astăzi poate una dintre cele mai moderne din România. Peste 30 de milioane de lei, fonduri pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, la fel cum au fost accesați 10 milioane de lei pentru digitalizarea secției ATI.

Doar că, așa cum ne-a arătat această tragedie, din păcate, dincolo de orice efort administrativ pe care îl facem pentru a îmbunătăți infrastructura medicală, aceste dotări sau echipamente moderne nu pot să înlocuiască sau să suplinească respectarea cu strictețe a tuturor protocoalelor medicale existente într-un spital. Și atunci când vine vorba de identificarea unei infecții nosocomiale, cu măsuri care trebuie să fie luate urgent, tocmai pentru ca infecțiile nozocomiale să nu se răspândească”, a afirmat președintele CJ Iași.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, i-a solicitat noului manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” să adopte o atitudine transparentă față de mass-media și comunitatea locală. El a subliniat că persoanele care au încălcat procedurile și au contribuit la producerea tragediei trebuie trase la răspundere, iar cei vinovați trebuie demiși.

„Este o chestiune pe care vreau să o subliniez cât se poate de clar, și anume că, în momentul de față, Consiliul Județean își dorește nu doar să afle adevărul despre ceea ce s-a întâmplat acolo, ca toți cei care sunt responsabili trebuie să plătească, ci mai ales astfel de evenimente tragice (…) să nu se mai întâmple”, a declarat Alexe.

Declarațiile vin în contextul tragediei de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde șapte pacienți internați în secția ATI au murit în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens.

Dănuț Pilă, actualul președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului de pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, se află în centrul unei controverse publice după tragedia în care șapte copii au murit în urma unor infecții nosocomiale. Deși spitalul este una dintre cele mai mari unități medicale pediatrice din țară, Pilă nu are pregătire medicală, ci o carieră dominată de funcții administrative și politice. Numirea sa a fost făcută la propunerea PNL Iași, fiind considerat un apropiat al președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe.

Întrebările privind competențele sale în conducerea unei instituții medicale au fost inevitabile. Într-o intervenție publică, Dănuț Pilă a justificat prezența sa în Consiliul de Administrație invocând prevederile legale care stabilesc componența acestuia, unde sunt incluși și reprezentanți ai autorităților locale și județene, alături de cei ai Colegiului Medicilor și ai Direcției de Sănătate Publică. Totuși, când a fost întrebat dacă este „pila” lui Costel Alexe, acesta a negat categoric, declarând că activitatea sa presupune „strict atribuții de management”.

Dincolo de funcția de la spital, Pilă deține și poziția de director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, dar și o pensie specială provenită din perioada în care a lucrat în Serviciul Român de Informații. Conform declarației de avere depuse în 2024, el încasează anual 56.500 de lei din această pensie. Cumulul de funcții și lipsa de experiență în domeniul medical au alimentat criticile privind politizarea conducerii spitalului, într-un moment în care opinia publică cere responsabilitate și profesionalism după tragedia de la „Sfânta Maria”.

Printre cele mai discutate cazuri semnalate în raportul Curții de Conturi publicat în septembrie 2025 se numără cel al medicului Oana Puiu, actuala șefă a secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Aceasta a fost transferată la Iași de la Spitalul Huși fără concurs, printr-o procedură directă. În prezent, conduce secția unde mai mulți copii și-au pierdut viața în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens. Numirea ei în funcție a fost posibilă, potrivit surselor din raport, cu sprijinul politic al organizației PNL Iași, condusă de Costel Alexe.

O altă persoană vizată este Ana Maria Michiu, coordonatoarea Unității de Transfuzii, care, la rândul ei, a fost adusă la spital prin transfer, fără concurs și fără o procedură transparentă. În trecut, aceasta a fost sancționată de DSP cu o amendă de 10.000 de lei pentru nereguli grave descoperite în cazurile copiilor decedați din cauza infecțiilor nosocomiale. În momentul numirii la Iași, Michiu activa în structurile PNL, ceea ce a ridicat suspiciuni că transferul ar fi avut o motivație politică, nu una profesională.

Neregulile menționate în raport continuă și cu alte cazuri de angajări ilegale. Printre acestea se numără medicul Daniel Sorin Moldovanu, încadrat la Laboratorul de radiologie și imagistică, precum și Carolina Leahu, transferată la Laboratorul de analize medicale pe un post care nu figura ca vacant în statul de funcții la momentul angajării. Practic, unitatea medicală a semnat un contract de muncă pentru un post inexistent.