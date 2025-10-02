Social

Noul manager al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași promite schimbări rapide: Vom comunica deschis

Comentează știrea
Noul manager al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași promite schimbări rapide: Vom comunica deschisRadu Constantin Luca. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Radu Constantin Luca, noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, susține că infecțiile nosocomiale sunt o problemă prezentă la nivel global, însă este esențial ca măsurile prevăzute în protocoale să fie aplicate corect pentru a preveni extinderea lor. „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Vom comunica deschis şi transparent cu toate autorităţile sanitare şi vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor şi respectarea standardelor de siguranţă medicală”, a transmis medicul într-un clip video postat pe Facebook.

Noul manager al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași va aplica măsurile impuse de Ministerul Sănătății

Noul manager al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, medicul Radu Constantin Luca, a declarat că mandatul său începe într-un context tensionat, dar cu dorința fermă de a restabili încrederea în instituție. El a subliniat că prioritatea echipei de conducere va fi implementarea recomandărilor formulate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, urmând să asigure o colaborare strânsă cu autoritățile și o transparență totală în actul medical.

„Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul şi a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toţi să îmbunătăţim modul în care funcţionează spitalul”, a mai precizat medicul Radu Constantin Luca.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Sursa foto: Facebook/Bogdan Cojocaru

Vrea să redea părinților din Iași încrederea în cadrele medicale

Conducerea Spitalului din Iași a anunțat intenția de a colabora deschis cu toate instituțiile sanitare și de a supraveghea atent respectarea procedurilor medicale în unitate.

Rectificarea bugetară aduce bani pentru pensii. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
Rectificarea bugetară aduce bani pentru pensii. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
MAE pregătește un răspuns, după ce Vladimir Putin a acuzat România că l-a blocat pe Călin Georgescu
MAE pregătește un răspuns, după ce Vladimir Putin a acuzat România că l-a blocat pe Călin Georgescu

„Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini şi respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinţilor încrederea şi să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienţi”, a adăugat managerul Spitalului de Copii, Radu Constantin Luca.

Ce arată raportul realizat de Ministerul Sănătății

Alexandru Rogobete a precizat că rezultatele verificărilor făcute de echipele de control au scos la iveală nereguli sistemice, care au contribuit la agravarea situației de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Printre cele mai grave deficiențe identificate se numără lipsa implementării măsurilor de prevenire a infecțiilor nosocomiale și neconformități privind desemnarea personalului de conducere în secțiile critice.

Ministrul Sănătății a mai menționat că situația este cu atât mai gravă cu cât probleme similare au fost semnalate și în urma controalelor efectuate în 2024, fără ca recomandările emise atunci să fie respectate. În consecință, dosarele vor fi înaintate Parchetului General pentru investigarea posibilelor fapte de neglijență sau abuz în serviciu.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Rectificarea bugetară aduce bani pentru pensii. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
23:20 - MAE pregătește un răspuns, după ce Vladimir Putin a acuzat România că l-a blocat pe Călin Georgescu
23:13 - Experiment în premieră: Un robot bazat pe AI transformă 1.000 de dolari în 50.000 de dolari în 30 de zile
23:04 - Top 100 Români de Pretutindeni! Când diaspora devine punte și inspirație pentru acasă
22:55 - Vladimir Putin, răbufnire fără precedent. Atac la NATO, UE și Trump
22:45 - Ninge din plin în România. Drumarii luptă cu zăpada și vântul puternic

HAI România!

Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital

Proiecte speciale