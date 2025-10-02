Noul manager al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași promite schimbări rapide: Vom comunica deschis

Radu Constantin Luca, noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, susține că infecțiile nosocomiale sunt o problemă prezentă la nivel global, însă este esențial ca măsurile prevăzute în protocoale să fie aplicate corect pentru a preveni extinderea lor. „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Vom comunica deschis şi transparent cu toate autorităţile sanitare şi vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor şi respectarea standardelor de siguranţă medicală”, a transmis medicul într-un clip video postat pe Facebook.

Noul manager al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, medicul Radu Constantin Luca, a declarat că mandatul său începe într-un context tensionat, dar cu dorința fermă de a restabili încrederea în instituție. El a subliniat că prioritatea echipei de conducere va fi implementarea recomandărilor formulate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, urmând să asigure o colaborare strânsă cu autoritățile și o transparență totală în actul medical.

„Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul şi a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toţi să îmbunătăţim modul în care funcţionează spitalul”, a mai precizat medicul Radu Constantin Luca.

Conducerea Spitalului din Iași a anunțat intenția de a colabora deschis cu toate instituțiile sanitare și de a supraveghea atent respectarea procedurilor medicale în unitate.

„Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini şi respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinţilor încrederea şi să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienţi”, a adăugat managerul Spitalului de Copii, Radu Constantin Luca.

Alexandru Rogobete a precizat că rezultatele verificărilor făcute de echipele de control au scos la iveală nereguli sistemice, care au contribuit la agravarea situației de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Printre cele mai grave deficiențe identificate se numără lipsa implementării măsurilor de prevenire a infecțiilor nosocomiale și neconformități privind desemnarea personalului de conducere în secțiile critice.

Ministrul Sănătății a mai menționat că situația este cu atât mai gravă cu cât probleme similare au fost semnalate și în urma controalelor efectuate în 2024, fără ca recomandările emise atunci să fie respectate. În consecință, dosarele vor fi înaintate Parchetului General pentru investigarea posibilelor fapte de neglijență sau abuz în serviciu.