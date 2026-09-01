Ciprian Ciucu, un bolojan la Capitală Primul. La solicitarea primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, Consiliul General al Municipiului București a votat suspendarea stimulentului de 500 de lei lunar pentru persoanele adulte cu handicap. Primăria a anunțat că persoanele vizate vor primi doar câte 250 de lei lunar exclusiv pentru acoperirea sumelor restante din urmă.

Prin același vot au fost suspendate voucherele Materna, în valoare de 2.000 de lei și stimulentul financiar pentru nou-născuți. De la 1 ianuarie 2027, stimulentul pentru copiii cu handicap nu mai este unitar, de 1.000 de lei, ci scade de la cel accentuat către mediu și este eliminat total pentru cel ușor.