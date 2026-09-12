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Marea Neagră, scena unei confruntări între roboți navali. Un sistem ucrainean ar fi scufundat unul rusesc

Marea Neagră, scena unei confruntări între roboți navali. Un sistem ucrainean ar fi scufundat unul rusescRoboti navali. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O confruntare navală între două ambarcațiuni fără echipaj ar fi avut loc în Marea Neagră, într-un episod prezentat de armata ucraineană drept o premieră în războiul cu sistemele autonome. Un sistem naval ucrainean de tip Sargan-3000 ar fi localizat și scufundat un vehicul maritim fără pilot rusesc, potrivit Clash Report.

Sistemul ucrainean, echipat cu un tun automat

Armata ucraineană a prezentat imagini despre care susține că surprind confruntarea dintre cele două sisteme navale autonome. Sargan-3000 ar fi fost echipat cu un tun automat norvegian de calibru 12,7 milimetri, folosit pentru a lovi ambarcațiunea rusească.

Dacă informațiile vor fi confirmate, confruntarea ar reprezenta un moment important în evoluția războiului naval cu sisteme fără echipaj. Cele două platforme ar fi fost implicate într-o luptă directă, fără ca la bord să se afle militari.Peste 100 de tone de petrol deversate în Marea Neagră. Reacţia Rusiei este incredibilă

Ucraina își dezvoltă forțele de sisteme fără pilot

Ucraina a înființat în 2024 Forțele Sistemelor fără Pilot (USF), o structură militară dedicată utilizării tehnologiilor autonome și a vehiculelor fără echipaj. Aceasta integrează sisteme care operează în aer, pe apă și pe uscat.

În dotarea acestor unități se află drone aeriene FPV, ambarcațiuni maritime fără pilot, precum și roboți tereștri utilizați pentru misiuni de luptă și logistică.

Obiectivul principal al dezvoltării acestor tehnologii este creșterea eficienței operațiunilor militare, lovirea țintelor de la distanță și reducerea riscurilor pentru militari. Experiența acumulată de Ucraina în folosirea dronelor și a roboților a atras atenția mai multor armate din lume.

Dronele și roboții, folosiți împreună pe front

Forțele ucrainene au dezvoltat unități mixte care folosesc simultan drone aeriene, sisteme maritime fără pilot și vehicule terestre autonome. Acestea pot îndeplini misiuni coordonate, de la recunoaștere și atacuri la distanță până la transportul echipamentelor și sprijinul trupelor.

În anumite operațiuni, dronele aeriene au fost utilizate pentru transportarea roboților tereștri în apropierea pozițiilor inamice. Astfel de tactici urmăresc să reducă expunerea militarilor și să permită executarea unor misiuni în zone periculoase.

Dezvoltarea sistemelor fără pilot transformă treptat modul de desfășurare a operațiunilor militare, iar Marea Neagră a devenit unul dintre principalele teatre de testare a tehnologiilor navale autonome.

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