Social Descoperire majoră: Locul de veci al lui Vlad Țepeș ar putea fi în Capela Turbolo, Napoli







Cercetările arheologice în Capela Turbolo (Santa Maria la Nova) din Napoli au intrat într-o etapă crucială, odată cu publicarea unui raport oficial care sugerează că aici ar putea fi locul de veci al lui Vlad Țepeș. Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” (SMV) Ploiești, coordonatoarea proiectului „Dimensiunea europeană a lui Vlad Țepeș”, oferă astfel un impuls major pentru istoria medievală românească.

Profesorul Giuseppe Reale, directorul Complexului Monumental Santa Maria la Nova, a publicat un raport ce întărește ipoteza că Vlad Țepeș ar fi fost înmormântat în această capelă, înaintea modificărilor arhitecturale din secolul al XVI-lea. Raportul, tradus și analizat de dr. Cristian Tufan, indică o dată a decesului, 20 noiembrie 1480, care se potrivește cu informațiile istorice legate de Vlad Țepeș.

Cercetările au scos la iveală o trapă de marmură care duce spre o cameră boltită, izolată, unde au fost găsite zece sicrie și resturi umane. Încăperea pare să fi fost inițial un cimitir, iar ulterior a fost revendicată de familia Turbolo, ceea ce face legătura cu numele capelei. Aceste elemente susțin cercetările legate de Vlad Țepeș în această zonă.

Mircea Cosma, președintele Societății Cultural-Istorice „Mihai Viteazul” Ploiești, a declarat: „Acest raport marchează o etapă crucială în cercetarea legată de Vlad Țepeș și poate schimba înțelegerea istoriei noastre.” Pentru continuarea acestor cercetări, sunt necesare autorizații oficiale, iar deschiderea mormântului este programată pentru toamna anului 2025, când o delegație română va colabora cu experți italieni, potrivit phonline.ro.

Bugetul pentru această etapă va acoperi inspecțiile, analizele de laborator și activitățile multidisciplinare. Reacțiile comunității istorice și arheologice sunt pozitive, iar așteptările sunt mari în ceea ce privește confirmarea descoperirilor.

Cercetările arheologice derulate în Capela Turbolo au potențialul de a rescrie capitolul final al ultimelor momente alel ui Vlad Țepeș, confirmând prezența acestuia în Napoli și legătura sa cu Europa medievală. Impactul acestei descoperiri ar putea fi major pe plan cultural, istoric și turistic, atrăgând atenția asupra orașului Napoli ca loc important în istoria României și Europei.

Descoperirea poate stimula colaborări între instituții românești și italiene, în timp ce poate crește interesul public pentru patrimoniu și cercetările arheologice în general. Proiectul rămâne sub observație atentă a comunității științifice, care așteaptă confirmările definitive după deschiderea mormântului.

Moartea lui Vlad Țepeș este învăluită în mister, iar sursele istorice oferă mai multe variante. Cea mai acceptată ipoteză de către istorici este că a fost ucis în iarna anilor 1476–1477, în apropiere de București, în timpul unei lupte împotriva trupelor otomane sau a boierilor rivali.

Despre corpul Voievodului există tot felul de controverse și mistere. După ce a fost ucis, capul i-a fost decapitat și trimis sultanului Otoman, Mehmed al II-lea, la Constantinopol (Istanbul), unde ar fi fost expus pe o țeapă, ca dovadă a morții sale. Trupul ar fi fost îngropat fie în zona Snagovului, fie la Comana, o mănăstire pe care el o întemeiase.