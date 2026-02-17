Social

Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători

Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători
Rețete pentru începători. Gătitul nu trebuie să fie complicat pentru a fi delicios. Pentru cei care abia încep să experimenteze în bucătărie, există rețete simple, rapide și gustoase, care necesită doar trei ingrediente de bază. Nu ai nevoie de ingrediente complicate sau tehnici dificile pentru a obține preparate delicioase, potrivit goodfood.

Rețete pentru începători: Ouă poșate pe pâine prăjită

Ingrediente:

  • două ouă
  • două felii de pâine
  • Unt după gust

Mod de preparare:

  • Umple o cratiță cu apă și adaugă o linguriță de oțet alb. Fierbe ușor apa, fără să facă clocot puternic.
  • Sparge un ou într-un bol mic. Creează un vârtej ușor în apă cu ajutorul unei linguri și toarnă oul în centru. Lasă-l să fiarbă 3-4 minute.
  • Între timp, prăjește feliile de pâine și unge-le cu unt.
  • Scoate oul poșat cu o lingură cu fantă și așează-l pe pâine. Servește imediat.
  • Acest mic dejun este cremos, reconfortant și elegant, ideal pentru începători care vor să încerce tehnici simple de gătit.
Ouă poșate.

Ouă poșate. Sursa foto iStock

Biscuiți cu unt de arahide și ciocolată

Ingrediente:

  • o cană unt de arahide
  • o cană zahăr
  • 50 g ciocolată pentru topit

Mod de preparare:

  • Amestecă untul de arahide cu zahărul până obții o pastă omogenă.
  • Formează biluțe din aluat și așază-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.
  • Apasă ușor fiecare bilă cu o furculiță pentru a obține modelul clasic de biscuiți.
  • Topește ciocolata și decorează biscuiții sau pune puncte de ciocolată deasupra.
  • Coace biscuiții în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 10-12 minute.
Biscuiți

Biscuiți. Sursa foto iStock

Acești biscuiți sunt crocanți la exterior și moi în interior, iar întreaga rețetă durează sub 20 de minute.

Paste cu brânză și smântână

Ingrediente:

  • 200 g paste (de orice fel)
  • 100 g brânză rasă
  • 150 ml smântână
Paste

Paste. Sursa foto iStock

Mod de preparare:

  • Fierbe pastele în apă sărată conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
  • Într-o cratiță separată, încălzește smântâna până aproape de punctul de fierbere.
  • Adaugă brânza rasă în smântână și amestecă până se topește complet, obținând un sos cremos.
  • Scurge pastele și amestecă-le cu sosul de brânză și smântână.
  • Opțional, poți adăuga piper sau ierburi aromatice pentru extra savoare.

Aceste paste sunt rapide, gustoase și cremoase, perfecte pentru o cină ușoară sau pentru cei care abia încep să gătească.

Proiecte speciale