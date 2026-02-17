Rețele delicioase cu doar trei ingrediente. Sunt ideale pentru începători

Rețete pentru începători. Gătitul nu trebuie să fie complicat pentru a fi delicios. Pentru cei care abia încep să experimenteze în bucătărie, există rețete simple, rapide și gustoase, care necesită doar trei ingrediente de bază. Nu ai nevoie de ingrediente complicate sau tehnici dificile pentru a obține preparate delicioase, potrivit goodfood.

Ingrediente:

două ouă

două felii de pâine

Unt după gust

Mod de preparare:

Umple o cratiță cu apă și adaugă o linguriță de oțet alb. Fierbe ușor apa, fără să facă clocot puternic.

Sparge un ou într-un bol mic. Creează un vârtej ușor în apă cu ajutorul unei linguri și toarnă oul în centru. Lasă-l să fiarbă 3-4 minute.

Între timp, prăjește feliile de pâine și unge-le cu unt.

Scoate oul poșat cu o lingură cu fantă și așează-l pe pâine. Servește imediat.

Acest mic dejun este cremos, reconfortant și elegant, ideal pentru începători care vor să încerce tehnici simple de gătit.

Ingrediente:

o cană unt de arahide

o cană zahăr

50 g ciocolată pentru topit

Mod de preparare:

Amestecă untul de arahide cu zahărul până obții o pastă omogenă.

Formează biluțe din aluat și așază-le pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Apasă ușor fiecare bilă cu o furculiță pentru a obține modelul clasic de biscuiți.

Topește ciocolata și decorează biscuiții sau pune puncte de ciocolată deasupra.

Coace biscuiții în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 10-12 minute.

Acești biscuiți sunt crocanți la exterior și moi în interior, iar întreaga rețetă durează sub 20 de minute.

Ingrediente:

200 g paste (de orice fel)

100 g brânză rasă

150 ml smântână

Mod de preparare:

Fierbe pastele în apă sărată conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Într-o cratiță separată, încălzește smântâna până aproape de punctul de fierbere.

Adaugă brânza rasă în smântână și amestecă până se topește complet, obținând un sos cremos.

Scurge pastele și amestecă-le cu sosul de brânză și smântână.

Opțional, poți adăuga piper sau ierburi aromatice pentru extra savoare.

Aceste paste sunt rapide, gustoase și cremoase, perfecte pentru o cină ușoară sau pentru cei care abia încep să gătească.