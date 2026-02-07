Cel mai popular ulei de gătit. Efectele negative, rezultate dintr-un studiu recent

Un studiu recent ridică semne de întrebare asupra celui mai utilizat ulei de gătit, sugerând că acesta ar putea avea legături cu creșterea riscului de obezitate. Cercetătorii au analizat modul în care compușii din acest tip de ulei influențează metabolismul, iar rezultatele preliminare indică o posibilă asociere între consumul frecvent și tendința de îngrășare, potrivit Fox News.

Studiul apărut în Journal of Lipid Research arată efectele uleiului de soia, cel mai folosit ulei alimentar din Statele Unite, sugerând că acesta ar putea contribui direct la instalarea obezității.

Echipa de cercetători a analizat modul în care șoarecii metabolizează acidul linoleic, un acid gras omega-6 prezent în cantități mari în uleiul de soia. În organism, acidul linoleic este transformat în oxilipine, molecule care, în concentrații mari, pot favoriza acumularea de greutate, potrivit rezultatelor experimentale.

Pentru a verifica dacă procesul metabolic este cu adevărat responsabil pentru creșterea în greutate, cercetătorii au testat o serie de șoareci modificați genetic, iar rezultatele studiului sugerează astfel că răspunsul organismului la uleiul de soia poate fi diferit de la un individ la altul, în funcție de modul în care aceste căi metabolice sunt reglate.

Echipa de cercetare a supus atât șoarecii modificați genetic, cât și pe cei obișnuiți unei diete bogate în ulei de soia. La finalul studiului, diferențele au fost clare: animalele modificate au prezentat un ficat mai puțin afectat și au acumulat semnificativ mai puțină greutate decât șoarecii normali hrăniți în aceleași condiții.

De asemenea, analizele au scos la iveală un set de oxilipine derivate din acid linoleic și din acidul alfa-linolenic, o altă grăsime prezentă în uleiul de soia, asociate cu instalarea obezității la șoarecii care nu au fost modificați genetic. Nivelurile acestor compuși au fost mult mai ridicate în organismele animalelor care au ajuns obeze.

Potrivit autorilor studiului, modul în care organismul procesează acidul linoleic ar putea fi un element decisiv în felul în care uleiul de soia favorizează acumularea de grăsime. Cu alte cuvinte, nu doar aportul caloric ar conta, ci și transformările metabolice prin care trec acizii grași odată ajunși în corp.

Studiul atrage atenția asupra faptului că metabolismul uman este mult mai complex, motiv pentru care concluziile nu pot fi transferate direct la oameni. Cu toate acestea, cercetarea deschide discuția despre posibilitatea ca un consum ridicat de uleiuri bogate în acid linoleic să favorizeze obezitatea prin mecanisme biochimice care depășesc simpla balanță calorică.

Potrivit autorilor, uleiul de soia rămâne cel mai folosit ulei de gătit în gospodării și restaurante, fiind un ingredient regăsit și în produsele procesate. Popularitatea sa se datorează prețului redus, ceea ce îl face prezent în numeroase gustări ambalate, preparate fast-food și alimente prăjite.

Cercetătorii precizează că rezultatele nu indică faptul că uleiul de soia ar provoca inevitabil obezitate la oameni. Mai degrabă, studiul scoate în evidență un posibil mecanism biochimic ce ar putea explica de ce dietele bogate în acest ulei duc la creșterea în greutate în experimentele pe animale.