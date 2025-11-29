Inteligența artificială amenință locurile de muncă. Milioane de posturi vor dispărea în SUA

Inteligența artificială rescrie dinamica pieței muncii din Statele Unite, evaluată la 9,4 trilioane de dolari, iar impactul său depășește cu mult granițele industriilor tehnologice. De pildă, atunci când sistemele de AI preiau operațiunile de control al calității în fabricile auto, schimbările se propagă în lanț: afectează logistica, reconfigurează lanțurile de aprovizionare și influențează activitatea economiilor locale.

Un studiu recent realizat de MIT arată că aproximativ 11,7% din locurile de muncă din Statele Unite ar putea fi automatizate în prezent prin inteligența artificială, ceea ce s-ar traduce printr-o pierdere salarială de aproximativ 1,2 trilioane de dolari în industrii precum finanțele și sănătatea.

Cercetarea se bazează pe Indicele Iceberg, un instrument de simulare a forței de muncă dezvoltat în colaborare între MIT și Laboratorul Național Oak Ridge. Acesta analizează date despre 151 de milioane de lucrători americani, 923 de ocupații și peste 32.000 de competențe diferite, oferind o imagine detaliată asupra potențialului de automatizare.

Studiul clasifică impactul AI în două categorii: efecte „vizibile”, precum disponibilizările din sectorul tehnologic și modificările rolurilor, și efecte „ascunse”, care includ schimbări în departamentele de resurse umane, logistică și administrație.

Concedierile evidente din sectorul tehnologic și informatic vor afecta toate cele 50 de state americane, inclusiv regiunile rurale, nu doar marile orașe.

State precum Delaware, Dakota de Sud, Carolina de Nord și Utah înregistrează o expunere „ascunsă” la automatizare chiar mai mare decât California, deși aici de află cele mai multe firme din domeniul tech, mai exact în Silicon Valley.

Cercetătorii de la MIT subliniază că indicele nu funcționează ca un instrument de predicție care să determine exact când sau unde vor fi pierderi de locuri de muncă.

Mai degrabă, studiul oferă o perspectivă generală, axată pe competențe, asupra capacităților actuale ale sistemelor de inteligență artificială și servește drept ghid pentru factorii de decizie în explorarea scenariilor ipotetice înainte de a investi bani sau a adopta noi reglementări.

„Project Iceberg oferă liderilor din mediul de afaceri și decidenților politici o modalitate de a identifica zonele cu risc ridicat, de a prioritiza investițiile în formare profesională și infrastructură și de a testa diferite măsuri înainte de a angaja miliarde pentru implementare”, explică cercetătorii studiului.

Anumite regiuni din Statele Unite ar putea servi drept teren de testare pentru programe pilot înainte ca guvernul federal să aloce sume semnificative pentru proiecte dedicate forței de muncă.

„Practic, construim un geamăn digital al pieței muncii din SUA”, a explicat Prasanna Balaprakash, directoare la Oak Ridge National Laboratory și una dintre coordonatoarele acestui proiect de cercetare.

Oak Ridge National Laboratory, parte a Departamentului Energiei, este cunoscut pentru super-computerul său Frontier, care sprijină o gamă largă de studii și analize de modelare la scară mare, potrivit techradar.com.