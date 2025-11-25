Gigantul care are fabrică la Timișoara a anunțat că dă afară 1500 de oameni

Grupul german Continental ia în calcul încă 1.500 de disponibilizări în divizia ContiTech, pe fondul unei restructurări majore. Compania are operațiuni importante în România, inclusiv o unitate ContiTech la Timișoara. Sindicatele germană și internă acuză o „încălcare a încrederii”.

Grupul german Continental AG analizează desființarea a încă aproximativ 1.500 de locuri de muncă în divizia ContiTech. Informația a fost confirmată de o sursă din consiliul de întreprindere, în contextul în care compania pregătește separarea completă de această divizie. Decizia face parte dintr-un proces amplu de restructurare, început în urmă cu câțiva ani, care vizează reducerea costurilor și concentrarea pe segmentul considerat prioritar, cel al producției de anvelope.

Divizia ContiTech produce materiale din cauciuc și plastic pentru industria auto și alte sectoare industriale, iar Continental a decis în 2024 să o scoată la vânzare. Vânzarea este planificată pentru anul viitor, iar compania estimează economii anuale de 150 de milioane de euro începând cu 2028, ca urmare a acestei reorganizări. Reprezentanții grupului au transmis public că „măsurile anterioare nu mai sunt suficiente”, semnalând că structura actuală de costuri nu poate susține obiectivele de eficiență ale companiei.

Restructurările anunțate nu reprezintă o măsură izolată. În ianuarie 2025, Continental a comunicat intenția de a închide patru fabrici și de a reorganiza alte două unități, măsură care afecta 580 de locuri de muncă în ContiTech. La nivel de grup, planurile de restructurare lansate în ultimii doi ani au vizat eliminarea a aproximativ 10.000 de posturi, precum și separarea diviziei de componente auto, proces derulat la începutul anului curent.

Sindicatul german IGBCE și consiliul de întreprindere al Continental au reacționat printr-o declarație comună în care au numit noile disponibilizări „o altă încălcare a încrederii” în modul în care compania gestionează procesul de reorganizare. Sindicaliștii au atras atenția că măsurile afectează mii de familii și generează îngrijorări suplimentare într-un sector industrial aflat deja sub presiunea tranziției tehnologice.

În România, Continental rămâne unul dintre cei mai mari angajatori privați. Circa 20.000 de persoane lucrează în prezent în unitățile grupului din țară. Dintre acestea, aproximativ 13.000 sunt angajați în diviziile operate sub brandul Aumovio, cu activități în Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara. Restul personalului este distribuit în celelalte divizii ale grupului, inclusiv ContiTech.

Divizia ContiTech operează și la Timișoara, unde compania deține o unitate specializată în prelucrarea cauciucului și a aliajelor de aluminiu. Acolo sunt fabricate curele de transmisie și curele de distribuție, componente utilizate pe scară largă în industria auto. În aceeași locație sunt asamblate și țevi pentru sistemele de aer condiționat, precum și pentru sistemele de servodirecție și control al șasiului.

„Fabrica cu numărul șapte din România a fost deschisă în 2002, în Parcul Industrial Freidorf din Timișoara. Unul dintre sectoarele de activitate pentru grup, îl reprezintă cauciucul. În locația din Timișoara, lucrăm preponderent cu cauciuc și cu aliaje de aluminiu. Avem două unități de producție unde fabricăm curele de transmisie și de distribuție pentru mașini și unde asamblăm țevi pentru sistemul de AC și pentru sistemul de servodirecție și control al șasiului”.

Pentru moment, Continental nu a anunțat oficial dacă unitatea ContiTech din România va fi afectată de noul val de disponibilizări. Totuși, faptul că restructurările vizează divizia la nivel global ridică întrebări privind impactul asupra fabricilor din Europa Centrală și de Est, regiune unde compania are o prezență puternică.