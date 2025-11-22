Investiție în infrastructură, cu impact național. EL Pharma a inaugurat anul acesta primul depozit propriu de medicamente

EL Pharma este un jucător relativ nou pe piața distribuției de medicamente esențiale și a serviciilor integrate de sănătate, dar care s-a impus rapid ca un jucător important. Compania a inaugurat în 2025 primul depozit propriu de medicamente, cu o capacitate de 10.000 de paleți, și investește continuu în dezvoltarea de soluții personalizate pentru producătorii de medicamente.

Înființată în urmă cu patru ani, EL Pharma s-a impus rapid ca unul dintre furnizorii importanți de servicii integrate de sănătate de pe piața locală. Compania, care funcționează sub umbrela Phoenix România, alături de distribuitorul de medicamente Farmexim și rețeaua de farmacii Help Net, își concentrează activitatea pe distribuția de medicamente esențiale.

Potrivit lui Andrei Giuglea, managing director EL Pharma România, în ultimii cinci ani, piața farmaceutică din România a cunoscut o creștere semnificativă. O evoluție care reflectă o cerere tot mai mare din partea pacienților, care caută soluții eficiente și personalizate pentru nevoile lor de sănătate.

„În calitate de companie care oferă servicii integrate de sănătate, ne concentrăm pe distribuția de medicamente esențiale, cu precădere cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală. Această orientare reflectă angajamentul nostru de a răspunde nevoilor reale ale pacienților și ale sistemului medical din România. Nevoia de tratamente specializate, sigure și eficiente rămâne prioritară pentru pacienții noștri, iar noi răspundem acestei cerințe printr-o ofertă adaptată și responsabilă”, explică Andrei Giuglea.

În ultima perioadă însă, piața distribuției de medicamente este marcată de instabilitatea economică și cadrul legislativ fluctuant. „În acest context, ne asumăm responsabilitatea de a rămâne un partener de încredere pentru pacienți, pentru colaboratorii noștri GlaxoSmithKline UK, Leo Pharma A/S, Grunenthal GmbH, ALK-Abello A/S, Galenika Serbia, Biosimilar Collaborations Ireland limited, Simple Pharma Uk, dar și pentru întregul sistem de sănătate, adaptându-ne constant pentru a răspunde nevoilor reale ale pieței farmaceutice din România”, afirmă reprezentantul companiei, care a fost inclusă în cadrul ediției din acest an a „Top Performeri din sănătate”, realizat de revista Capital.

Un avantaj competitiv important în acest sens este și primul depozit propriu, inaugurat anul acesta de EL Pharma în București. Depozitul este echipat cu tehnologie de ultimă generație și standardizat conform normelor europene, care asigură trasabilitate, siguranță și eficiență operațională.

„Noua noastră facilitate ne permite să ne extindem gama de soluții integrate și să oferim oportunități suplimentare de depozitare, cu o capacitate de stocare a 10.000 de paleți la temperatură de ambient și 350 paleți la temperatura de 2-8 grade, cu lanț de frig neîntrerupt”, precizează Andrei Giuglea.

Depozitul încorporează cele mai recente tehnologii, materiale și tehnici pentru a atenua impactul negativ asupra mediului și reduce costurile pentru clienți. Facilitatea dispune de dotări moderne de clasă A, cu certificări verzi BREEAM, iar agregatele tehnice pentru temperatura controlată sunt și acestea foarte fiabile și eco friendly. „Cu o echipă multidisciplinară și o infrastructură solidă, transformăm provocările complexe în strategii eficiente, livrând sănătate acolo unde contează cel mai mult - în procese, în decizii și în rezultate. Know-how-ul nostru este european, soluțiile sunt locale, iar impactul nostru este global”, subliniază managing directorul EL Pharma România.

Compania se remarcă printr-un model de business solid, construit pe fundația serviciilor integrate de sănătate, adaptate nevoilor reale ale pieței. „Oferim soluții personalizate, care acoperă întregul lanț de valoare - de la distribuție, logistică, până la suport strategic și operațional pentru producătorii de medicamente prin servicii precum promovare medicală, servicii de regulatory affairs, farmacovigilență și informare medicală, market access & clawback, marketing. Paleta noastră de servicii este gândită astfel încât să faciliteze accesul rapid și eficient al produselor farmaceutice pe piață, contribuind la succesul partenerilor noștri”, explică Andrei Giuglea.

În toate proiectele pe care le dezvoltă, EL Pharma aplică cele mai exigente standarde încă din faza de planificare, captând nevoile prezente și viitoare, atât din partea instituțiilor care reglementează piața, cât și din perspectiva nevoilor clienților, existenți sau viitori. Compania investește continuu în dezvoltarea de soluții customizate pentru producătorii de medicamente - de la suport logistic și distribuție inteligentă, până la consultanță strategică, marketing farmaceutic și acces facil la programe naționale.

„Cerințele tot mai stricte privind reglementările, achiziția, depozitarea și distribuția medicamentelor nu ne impactează negativ, deoarece avem standarde clare și bine implementate în toate procesele noastre. Operăm într-un cadru de excelență, oferind servicii premium, adaptate nevoilor pieței și cerințelor legislative. Investițiile constante în infrastructură ne permit să funcționăm eficient și predictibil, inclusiv în contexte economice sau legislative instabile”, mai precizează Andrei Giuglea.