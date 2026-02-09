Cum pregătești cele mai fragede sărățele. Untura și borșul, ingredientele cheie

Sărățelele nu lipsesc niciodată de pe masa românilor, fie că este vorba de evenimente în familie, sărbători sau gustări de zi cu zi. Cu brânză de burduf, telemea sau borș, aceste delicii sunt crocante, sărate și absolut delicioase. Dincolo de gust, pregătirea lor poate fi un prilej de relaxare alături de cei mici.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

400 g brânză de burduf/cașcaval

400 g untură

drojdie cât o nucă

2 linguri semințe de chimen, susan sau mac

4 ouă (3 gălbenușuri pentru aluat și 1 pentru uns)

100 ml lapte

1 linguriță sare

aproximativ 1 kg făină

Pentru a prepara sărățelele cu brânză de burduf și untură, începeți prin a amesteca într-un vas untura cu drojdia stinsă în laptele călduț, gălbenușurile, brânza de burduf și sarea. Treptat, adăugați făina și frământați până obțineți un aluat tare și omogen.

Acoperiți aluatul și lăsați-l la frigider peste noapte pentru a se odihni și a se întări. A doua zi, scoateți aluatul, împărțiți-l în bucăți și întindeți foi cu grosimea de aproximativ 1 cm. Tăiați sărățelele în formele dorite, ungeți-le cu oul bătut și presărați deasupra semințele preferate. Coaceți sărățelele în cuptorul preîncălzit la 175°C timp de aproximativ 25 de minute, până devin aurii și crocante.

Ingrediente:

200 g untură de porc

500 g făină

100 g smântână (minim 20% grăsime)

1 linguriță zahăr

7 g drojdie uscată

50 ml lapte călduț

2 gălbenușuri

15 g sare

75 g telemea rasă

1 ou pentru uns

semințe de chimen, mac sau susan

Pentru sărățelele cu telemea și untură, turnați într-un castron făina, drojdia, laptele călduț și zahărul și lăsați amestecul să se odihnească 5 minute. Apoi încorporați gălbenușurile, untura, smântâna și sarea și frământați până obțineți un aluat omogen. Acoperiți-l și lăsați-l la frigider timp de 30 de minute.

Întindeți apoi o foaie subțire de 2-3 mm, presărați telemeaua rasă, împachetați foaia de două ori și lăsați-o 15 minute la odihnit. După aceasta, întindeți foaia la grosimea de 1 cm, ungeți-o cu oul bătut, tăiați pătrățele de aproximativ 2,5 cm și presărați semințele preferate. Coaceți sărățelele în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 20-25 de minute, până devin aurii și crocante.

Ingrediente:

500 g untură de porc

1 ou mare

250 ml borș

1 kg făină

14 g drojdie uscată

sare după gust

Pentru sărățelele cu untură și borș, începeți prin a pune făina cernută într-un bol mare. În centrul acesteia adăugați oul, untura, borșul, drojdia dizolvată în borș și sarea. Frământați compoziția până obțineți un aluat fraged și omogen. Lăsați aluatul să dospească aproximativ o oră, la cald. După ce a crescut, întindeți foaia la grosimea de 1 cm, tăiați sărățelele în formele dorite și coaceți-le în cuptorul preîncălzit la 175°C timp de 20-25 de minute, până devin aurii și crocante.