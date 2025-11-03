Social

Vișine în ciocolată. Rețeta de făcut acasă

Comentează știrea
Vișine în ciocolată. Rețeta de făcut acasăBomboane. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Dacă ai păstrat vișine în vișinată peste vară, le poți transforma acum în cel mai simplu și gustos desert: vișine trase în ciocolată, un desert clasic, dar destul de costisitor atunci când îl cumperi, potrivit retetepractice.ro.

Ingrediente pentru rețeta de vișine în ciocolată

  • 50-100 g vișine din vișinată/cireșe confiate;
  • 150 g ciocolată neagră;
  • 2 linguri unt.

Mod de preparare

Topirea ciocolatei și a untului se face la microunde, în reprize de câte 30 de secunde, amestecând bine după fiecare încălzire. După ce compoziția devine omogenă, se toarnă o cantitate mică în fiecare formă de gheață sau bomboane, care poate fi luată și dintr-o cutie veche de praline.

În centrul fiecărei forme se pune o vișină din vișinată, apoi se completează cu restul de ciocolată topită. Bomboanele se lasă la rece cel puțin 30 de minute, după care pot fi servite.

Bomboane

Bomboane. Sursa foto: Freepik

Struguri îmbrăcați în ciocolată

Ingrediente:

Anca Alexandrescu, abandonată de Călin Georgescu. De ce nu o susține la Primăria Capitalei
Anca Alexandrescu, abandonată de Călin Georgescu. De ce nu o susține la Primăria Capitalei
Sorin Grindeanu, ca-n bancul cu porcul: „Doar pe asta, că e cald!”
Sorin Grindeanu, ca-n bancul cu porcul: „Doar pe asta, că e cald!”
  • 12 boabe de struguri albi;
  • 12 boabe de struguri negri;
  • 50 g ciocolată neagră sau cu lapte menaj;
  • 50 g ciocolată alba menaj;
  • 2 linguri de coniac;
  • 2 lingurite ulei.

Mod de preparare

Spălați bine strugurii, apoi desprindeți boabele de pe ciorchine cu o forfecuță, lăsând fiecărui bob o codiță de aproximativ 5–8 mm. Lăsați strugurii să se scurgă puțin, apoi uscați-i atent cu un șervet de hârtie.

Puneți ciocolata albă și cea neagră în două vase separate, așezate fiecare deasupra unui alt vas cu apă fierbinte, fără ca apa să atingă recipientul cu ciocolată. Adăugați în fiecare vas o linguriță de ulei de floarea-soarelui și o lingură de coniac, apoi topiți ciocolata în acest mod.

Când ciocolata devine lichidă, fiecare bob de strugure alb, bine șters și uscat, se trece parțial sau până la jumătate prin ciocolata neagră. Strugurii negri se pot glazura cu ciocolată albă ori se pot acoperi pe jumătate cu fiecare tip de ciocolată, după preferință. Boabele astfel pregătite se așază pe un grilaj și se lasă să se întărească. Se servesc pe un platou presărat cu cacao și zahăr pudră.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:16 - Anca Alexandrescu, abandonată de Călin Georgescu. De ce nu o susține la Primăria Capitalei
09:08 - Google a retras modelul Gemma din AI Studio, după acuzațiile de defăimare aduse de un senator american
08:59 - Vișine în ciocolată. Rețeta de făcut acasă
08:52 - Regina Maria, arhitecta unei unificări masonice. Documente inedite descoperite de Florian Bichir
08:44 - Sorin Grindeanu, ca-n bancul cu porcul: „Doar pe asta, că e cald!”
08:33 - Vremea se răcește brusc: ploi și frig în aproape toată țara. Zonele unde va ninge

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale