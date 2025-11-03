Vișine în ciocolată. Rețeta de făcut acasă

Dacă ai păstrat vișine în vișinată peste vară, le poți transforma acum în cel mai simplu și gustos desert: vișine trase în ciocolată, un desert clasic, dar destul de costisitor atunci când îl cumperi, potrivit retetepractice.ro.

50-100 g vișine din vișinată/cireșe confiate;

150 g ciocolată neagră;

2 linguri unt.

Topirea ciocolatei și a untului se face la microunde, în reprize de câte 30 de secunde, amestecând bine după fiecare încălzire. După ce compoziția devine omogenă, se toarnă o cantitate mică în fiecare formă de gheață sau bomboane, care poate fi luată și dintr-o cutie veche de praline.

În centrul fiecărei forme se pune o vișină din vișinată, apoi se completează cu restul de ciocolată topită. Bomboanele se lasă la rece cel puțin 30 de minute, după care pot fi servite.

Ingrediente:

12 boabe de struguri albi;

12 boabe de struguri negri;

50 g ciocolată neagră sau cu lapte menaj;

50 g ciocolată alba menaj;

2 linguri de coniac;

2 lingurite ulei.

Spălați bine strugurii, apoi desprindeți boabele de pe ciorchine cu o forfecuță, lăsând fiecărui bob o codiță de aproximativ 5–8 mm. Lăsați strugurii să se scurgă puțin, apoi uscați-i atent cu un șervet de hârtie.

Puneți ciocolata albă și cea neagră în două vase separate, așezate fiecare deasupra unui alt vas cu apă fierbinte, fără ca apa să atingă recipientul cu ciocolată. Adăugați în fiecare vas o linguriță de ulei de floarea-soarelui și o lingură de coniac, apoi topiți ciocolata în acest mod.

Când ciocolata devine lichidă, fiecare bob de strugure alb, bine șters și uscat, se trece parțial sau până la jumătate prin ciocolata neagră. Strugurii negri se pot glazura cu ciocolată albă ori se pot acoperi pe jumătate cu fiecare tip de ciocolată, după preferință. Boabele astfel pregătite se așază pe un grilaj și se lasă să se întărească. Se servesc pe un platou presărat cu cacao și zahăr pudră.