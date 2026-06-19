Americanii auînghețata cremoasă și aerată, italienii se mândresc cu gelato-ul dens și aromat, iar indienii au celebrul kulfi, preparat fără a fi bătut sau aerat. În Turcia însă există un desert care pare să sfideze regulile fizicii: dondurma, înghețata elastică, rezistentă la topire și atât de densă încât poate fi tăiată cu cuțitul.

Acest preparat tradițional, originar din regiunea Kahramanmaraș din sudul Turciei, a fost desemnat în 2025 de publicația gastronomică TasteAtlas drept cel mai bun desert înghețat din lume.

Pentru mulți turiști, prima întâlnire cu dondurma are loc pe străzile aglomerate din Istanbul, unde vânzătorii îmbrăcați în costume tradiționale și fesuri roșii transformă servirea unei înghețate într-un adevărat spectacol.

Cei care cumpără o porție de dondurma sunt adesea provocați la un joc amuzant. Cu ajutorul unor tije metalice lungi, vânzătorii oferă înghețata clientului, apoi o retrag în ultimul moment, o întorc cu susul în jos sau o învârt spectaculos înainte de a o înmâna.

Spectacolul este posibil datorită proprietăților unice ale desertului. Spre deosebire de înghețata obișnuită, dondurma este elastică, densă și are un punct de topire mai ridicat. Tocmai de aceea poate fi manipulată în moduri imposibile pentru alte tipuri de înghețată, scrie cnn.com.

Unul dintre cei care au contribuit la renașterea dondurmei autentice este Serdar Kemahlı, fondatorul lanțului artizanal Serez Gurme Dondurma din Istanbul.

El povestește că ideea afacerii i-a venit în timpul unei călătorii într-un mic oraș de pe coasta Mării Egee, când a observat cozi uriașe la o gelaterie.

„Adulții aveau expresia unor copii fericiți. Dar înghețatele erau colorate într-un albastru, verde și galben atât de intens încât era evident că nu proveneau din fructe reale”, își amintește el.

În acel moment și-a dat seama că dispăruse gustul autentic al înghețatei din copilăria sa, când existau doar câteva sortimente simple și naturale.

După un an de experimente și încercări, a deschis primul magazin dedicat producerii unei dondurma realizate exclusiv din ingrediente naturale.

La baza rețetei tradiționale stau doar câteva ingrediente: lapte, zahăr din sfeclă și salep, o făină obținută din tuberculii unei specii rare de orhidee.

În compoziție se adaugă și mastic, o rășină vegetală care îi conferă elasticitate suplimentară.

Ingredientul-cheie este însă salepul, care conține glucomanan, o moleculă cu proprietăți extraordinare.

„Un gram de glucomanan poate reține de aproximativ 200 de ori propria greutate în apă”, explică Kemahlı.

Această capacitate transformă salepul într-un agent natural de îngroșare și emulsifiere, responsabil pentru textura elastică și consistența specifică a dondurmei.

Din cauza rarității sale, un kilogram de salep pur poate costa peste 200 de dolari.

Popularitatea desertului a avut însă și efecte negative.

Orhideele din care se obține salepul au fost exploatate excesiv, iar în prezent sunt protejate atât de legislația europeană, cât și de Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii pe Cale de Dispariție (CITES).

Exportul salepului din Turcia este interzis.

Problema apare deoarece mulți culegători scot din pământ ambii tuberculi ai plantei. Dacă unul ar fi lăsat în sol, orhideea s-ar putea regenera.

Pentru obținerea unui singur kilogram de pulbere de salep sunt necesare între 1.000 și 2.000 de plante, iar milioane de exemplare continuă să fie recoltate ilegal în fiecare an.

Ca alternativă, multe companii folosesc în prezent salep artificial, însă cunoscătorii spun că rezultatul nu se compară cu produsul autentic.

La Serez Gurme Dondurma, ingredientele provin din ferme mici, atent selectate, iar utilizarea pesticidelor este interzisă.

Compania susține că fiecare lot de materii prime este verificat prin analize de laborator pentru a garanta puritatea produselor.

„Nu mai spun că facem înghețată. Spun că protejăm ceea ce face înghețata posibilă. Protejăm orhideea sălbatică, albinele și apa de care depinde întreaga producție”, afirmă fondatorul companiei.

În ciuda aprecierilor internaționale, dondurma rămâne puțin cunoscută în afara Turciei. Motivul este simplu: ingredientul esențial, salepul autentic, nu poate fi exportat legal.

Asta înseamnă că adevărata dondurma poate fi savurată doar în Turcia, unde continuă să fie una dintre cele mai apreciate delicii culinare. Pentru turiști, ea a devenit deja un punct obligatoriu pe lista experiențelor gastronomice, alături de kebab, baklava și cafeaua turcească.