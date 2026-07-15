Unele alimente promovate drept „sănătoase” pot conține cantități importante de zahăr adăugat, sare sau calorii, iar valoarea lor nutritivă diferă considerabil de la un produs la altul, potrivit OMS.

Sucurile de fructe, iaurturile aromatizate, batoanele cu cereale sau produsele etichetate drept „integrale” sunt câteva dintre alimentele care merită analizate cu atenție înainte de cumpărare.

Specialiștii în nutriție atrag atenția că imaginea unui produs nu reflectă întotdeauna compoziția sa. Organizația Mondială a Sănătății recomandă limitarea zaharurilor libere la mai puțin de 10% din aportul energetic zilnic, iar o reducere sub 5% poate aduce beneficii suplimentare pentru sănătate.

Un pahar cu suc de portocale poate părea o alegere evident mai bună decât o băutură carbogazoasă. Totuși, chiar și sucurile fără zahăr adăugat pot furniza cantități semnificative de zaharuri libere.

OMS precizează că majoritatea sucurilor de fructe, inclusiv cele fără zahăr adăugat, conțin niveluri importante de zaharuri libere și recomandă limitarea consumului.

Diferența față de fructul întreg este importantă. Potrivit NHS, zahărul prezent în mod natural într-un fruct nu este considerat zahăr liber. Atunci când fructul este transformat în suc sau piure, situația se schimbă.

Fructele întregi furnizează și fibre, iar consumul lor presupune, de regulă, un volum mai mare de aliment. Din acest motiv, un fruct și un pahar de suc obținut din mai multe fructe nu trebuie privite automat ca fiind echivalente din punct de vedere nutrițional.

Iaurtul este o sursă de proteine și nutrienți, însă sortimentele aromatizate sau cu fructe pot conține îndulcitori adăugați.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA, FDA, oferă chiar exemplul unui iaurt îndulcit care conține 15 grame de zahăr total per porție. Din această cantitate, 7 grame reprezintă zahăr adăugat.

Prin urmare, mențiuni precum „cu fructe” sau imaginile cu fructe de pe ambalaj nu oferă suficiente informații despre calitatea nutrițională a produsului. Lista ingredientelor și cantitatea de zahăr trebuie verificate separat.

Granola are o imagine asociată frecvent cu alimentația echilibrată. Ovăzul, nucile și semințele pot fi ingrediente nutritive, însă produsul final poate include zahăr, siropuri sau alte ingrediente cu densitate calorică ridicată.

Aceeași regulă se aplică batoanelor cu cereale. Prezența ovăzului, fructelor uscate sau semințelor nu transformă automat un baton într-un produs cu un profil nutrițional optim.

FDA recomandă verificarea etichetei nutriționale, în special a cantităților de zahăr adăugat, sodiu și grăsimi saturate. Dimensiunea porției este, de asemenea, importantă, deoarece valorile afișate pe etichetă sunt raportate la cantitatea stabilită de producător.

Smoothie-urile sunt alimente, adesea consumate la micul dejun sau după activitatea fizică. Problema apare atunci când într-o singură băutură sunt combinate mai multe fructe, suc de fructe și ingrediente îndulcite.

NHS recomandă limitarea consumului combinat de suc de fructe și smoothie-uri la 150 de mililitri pe zi. Aceste băuturi conțin zaharuri libere și, chiar dacă sunt preparate din fructe, nu trebuie consumate fără limită.

Un smoothie poate rămâne parte a unei alimentații echilibrate, însă ingredientele și porția fac diferența.

Culoarea închisă a pâinii sau prezența cerealelor pe ambalaj nu garantează că produsul este realizat în principal din cereale integrale.

Harvard T.H. Chan School of Public Health recomandă alegerea produselor în care cerealele integrale, precum grâul integral, ovăzul sau orzul, apar primele pe lista ingredientelor.

Alimente obținute din cereale integrale pot furniza, mai multe fibre și nutrienți decât cele bazate pe cereale rafinate.

Un aliment nu devine automat nesănătos pentru că are zahăr, grăsimi sau un aport caloric ridicat. Cantitatea consumată, frecvența și dieta în ansamblu sunt elemente esențiale.

Totuși, termenii folosiți pe ambalaj și reputația unui aliment pot crea o imagine incompletă. Verificarea listei ingredientelor, a porției și a cantităților de zahăr adăugat, sare și grăsimi saturate oferă o imagine mai clară asupra produsului.

În final, alimentele cât mai puțin procesate și varietatea rămân elemente centrale ale unei alimentații echilibrate. Un produs perceput drept „sănătos” trebuie evaluat după compoziție, nu doar după denumire sau prezentarea de pe ambalaj.