Idei de aperitive pentru masa de Revelion. Vor arăta spectaculos pe platourile festive

Noaptea de Revelion este ocazia perfectă să îți impresionezi invitații nu doar prin decor și atmosferă, ci și prin gustul preparatelor servite. În locul platourilor clasice cu mezeluri și legume, poți alege aperitive precum cele din restaurantele cu stele Michelin. Dacă vrei să pregătești platouri pline de culoare și savoare, aceste rețete îți vor fi de mare folos.

Aceste rulouri sunt o alegere elegantă și ușor de pregătit pentru aperitive.

Ingrediente:

200 g șuncă feliată subțire

150 g țelină rădăcină

2 linguri maioneză

2 linguri smântână

1 linguriță suc de lămâie

Sare și piper, după gust

Câteva frunze de pătrunjel sau mărar pentru decor

Mod de preparare

Curăță și spală țelina, apoi dă-o pe răzătoarea fină sau paseaz-o în robotul de bucătărie. Amestecă țelina rasă cu maioneza, smântâna și sucul de lămâie. Condimentează cu sare și piper după gust. Întinde feliile de șuncă pe o suprafață plană și pune câte o lingură din crema de țelină pe capătul fiecărei felii. Rulează strâns fiecare felie de șuncă și fixează ruloul, dacă este nevoie, cu o scobitoare. Aranjează rulourile pe un platou și decorează cu pătrunjel sau mărar.

Ingrediente:

12 ouă

2 linguri brânză Cheddar ras

1/2 ceașcă maioneză

1 lingură muștar

4 felii bacon

Mod de preparare

Fierbe ouăle 10-12 minute și răcește-le în apă rece. Decojește-le și taie-le în jumătăți. Prăjește baconul până devine maroniu și scurge-l pe șervete de hârtie. Amestecă gălbenușurile cu maioneza, muștarul, brânza Cheddar și baconul tocat mărunt. Umple jumătățile de ouă cu acest amestec și răcește-le câteva ore în frigider. Decorează cu pătrunjel și servește reci.

Ingrediente:

70 g zahăr brun

450 g bacon, feliat

câteva bucățele de cârnăciori afumați

Mod de preparare

Încinge cuptorul la 170°C. Înfășoară fiecare cârnăcior în bacon și fixează cu scobitori. Așază-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și presară zahăr brun deasupra. Coace timp de 30-40 de minute, până devin aurii și crocanți.

Ingrediente:

2 foi de plăcintă

2 linguri unt

2 linguri făină

1 linguriță sare

3/4 cană lapte integral

1/4 linguriță piper negru măcinat

1 piept de pui rotisat, tocat mărunt

1/4 cană parmezan ras

1 cană buchețele de broccoli fierte la aburi

1 ou

Mod de preparare

Topește untul într-o cratiță la foc mediu, adaugă făina și amestecă 1-2 minute. Adaugă laptele treptat și fierbe 6 minute, amestecând constant. Ia de pe foc și încorporează sare, piper, parmezan, piept de pui și broccoli. Decupează foile de plăcintă pentru a le așeza în forme de brioșe.

Umple-le cu compoziția de carne și acoperă cu “căpăce” din foaie. Bate oul cu puțină apă și unge mini-pateurile. Coace la 180°C timp de 15-20 de minute până se rumenesc.