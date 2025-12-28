Idei de aperitive pentru masa de Revelion. Vor arăta spectaculos pe platourile festive
Noaptea de Revelion este ocazia perfectă să îți impresionezi invitații nu doar prin decor și atmosferă, ci și prin gustul preparatelor servite. În locul platourilor clasice cu mezeluri și legume, poți alege aperitive precum cele din restaurantele cu stele Michelin. Dacă vrei să pregătești platouri pline de culoare și savoare, aceste rețete îți vor fi de mare folos.
Aperitive pentru masa de Revelion. Rulouri de șuncă umplute cu cremă de țelină
Aceste rulouri sunt o alegere elegantă și ușor de pregătit pentru aperitive.
Ingrediente:
- 200 g șuncă feliată subțire
- 150 g țelină rădăcină
- 2 linguri maioneză
- 2 linguri smântână
- 1 linguriță suc de lămâie
- Sare și piper, după gust
- Câteva frunze de pătrunjel sau mărar pentru decor
Mod de preparare
Curăță și spală țelina, apoi dă-o pe răzătoarea fină sau paseaz-o în robotul de bucătărie. Amestecă țelina rasă cu maioneza, smântâna și sucul de lămâie. Condimentează cu sare și piper după gust. Întinde feliile de șuncă pe o suprafață plană și pune câte o lingură din crema de țelină pe capătul fiecărei felii. Rulează strâns fiecare felie de șuncă și fixează ruloul, dacă este nevoie, cu o scobitoare. Aranjează rulourile pe un platou și decorează cu pătrunjel sau mărar.
Ouă umplute cu brânză Cheddar
Ingrediente:
- 12 ouă
- 2 linguri brânză Cheddar ras
- 1/2 ceașcă maioneză
- 1 lingură muștar
- 4 felii bacon
Mod de preparare
Fierbe ouăle 10-12 minute și răcește-le în apă rece. Decojește-le și taie-le în jumătăți. Prăjește baconul până devine maroniu și scurge-l pe șervete de hârtie. Amestecă gălbenușurile cu maioneza, muștarul, brânza Cheddar și baconul tocat mărunt. Umple jumătățile de ouă cu acest amestec și răcește-le câteva ore în frigider. Decorează cu pătrunjel și servește reci.
Cârnăciori înveliți în bacon
- Ingrediente:
- 70 g zahăr brun
- 450 g bacon, feliat
- câteva bucățele de cârnăciori afumați
Mod de preparare
Încinge cuptorul la 170°C. Înfășoară fiecare cârnăcior în bacon și fixează cu scobitori. Așază-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și presară zahăr brun deasupra. Coace timp de 30-40 de minute, până devin aurii și crocanți.
Pateuri cu carne
Ingrediente:
- 2 foi de plăcintă
- 2 linguri unt
- 2 linguri făină
- 1 linguriță sare
- 3/4 cană lapte integral
- 1/4 linguriță piper negru măcinat
- 1 piept de pui rotisat, tocat mărunt
- 1/4 cană parmezan ras
- 1 cană buchețele de broccoli fierte la aburi
- 1 ou
Mod de preparare
Topește untul într-o cratiță la foc mediu, adaugă făina și amestecă 1-2 minute. Adaugă laptele treptat și fierbe 6 minute, amestecând constant. Ia de pe foc și încorporează sare, piper, parmezan, piept de pui și broccoli. Decupează foile de plăcintă pentru a le așeza în forme de brioșe.
Umple-le cu compoziția de carne și acoperă cu “căpăce” din foaie. Bate oul cu puțină apă și unge mini-pateurile. Coace la 180°C timp de 15-20 de minute până se rumenesc.
