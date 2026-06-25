Consilierul local USR Diana Mureșan a stârnit discuții în ședința Consiliului Local Sibiu după ce a propus ca în Cimitirul Municipal să fie plantați mai mulți copaci, astfel încât spațiul să capete în timp aspectul unui „fel de parc urban”.

Propunerea vine în contextul programelor de extindere a spațiilor verzi din oraș și a fost justificată prin exemple din străinătate și din Cimitirul Evanghelic din Sibiu, unde plantările din ultimele decenii au dus la o zonă mai umbrită și mai verde.

„În Cimitirul Evanghelic, în ultimii 20-30 de ani, anual s-au plantat copaci. E o zonă plăcută, cu multă umbră. Propunerea mea este să avem în vedere la următoarele plantări din toamnă să plantăm și în Cimitirul Municipal mai mulți copaci și să creăm un fel de parc. În străinătate, ca turist, îmi place să merg și în cimitire, fiindcă sunt adevărate parcuri urbane”, a declarat Diana Mureșan.

Inițiativa nu vizează schimbarea destinației cimitirului, ci modificarea peisajului prin plantări mai dese de arbori, în ideea de a crea un spațiu mai verde și mai umbrit, asemănător conceptului de „cimitir-parc” din unele orașe europene. Propunerea apare în contextul în care Primăria Sibiu își asumă extinderea suprafețelor verzi și plantarea de noi arbori în mai multe zone ale orașului.

În paralel, sunt în pregătire două coridoare verzi în cartierele Vasile Aaron și Tineretului, proiect estimat la 56,3 milioane de lei, cu finanțare europeană parțială. Planul include peste 7 hectare de spații verzi și sute de arbori plantați.