Sense4FIT Summit ajunge la a 5-a ediție. Bucureștiul devine noua capitală a Fitnessului în toamnă

Ajuns la a 5-a ediție aniversară, Sense4FIT Summit revine la ROMEXPO pe 29–30 august cu 12 zone de activități, peste 260 de experți internaționali și peste 200 de branduri, transformând sportul, longevitatea și wellnessul într-o experiență de festival unică.

Evenimentul Zilei, Capital și Doctorul Zilei se alătură, în calitate de parteneri media oficiali, celei de-a 5-a ediții a Sense4FIT Summit, susținând activ un proiect de importanță strategică pentru promovarea sănătății, a prevenției și a unui stil de viață activ în România. Într-o societate modernă unde longevitatea, medicina preventivă și performanța devin piloni fundamentali, cele trei publicații își unesc forțele pentru a aduce în atenția publicului larg atât oportunitățile de business din industria de wellness, cât și sfaturile experților, inovațiile din biohacking și soluțiile concrete pentru o viață echilibrată pe care acest hub global le generează la București.

După o ediție 2025 care a adunat peste 20.000 de participanți, Sense4FIT Summit revine în România cu ambiția de a transforma Bucureștiul într-un reper global pentru active lifestyle și wellness. Festivalul reunește, în același loc, principalele domenii ale sănătății, sportului și dezvoltării personale: fitness, bodybuilding, longevity & biohacking, mindfulness, strongman, calisthenics, functional training, o zonă dedicată copiilor (Kids Area) și un spațiu dedicat profesioniștilor și antreprenorilor din industria Health & Fitness.

În ultimii ani, în cadrul festivalului au fost prezente nume iconice din fitness, precum Dorian Yates, Brandon Curry, Samson Dauda, Mike Sommerfeld, Ulisses, Mike O’Hearn, Lenda Murray, Andrei Deiu și Robert Florea.

Zona de Mindfulness se remarca prin invitați de referință, precum Sadhguru, printr-o intervenție online, sau Yash Yoga, deținător a 10 recorduri Guinness World Records.

Printre invitații acestei ediții se numără și Gary Brecka, care va contribui printr-o intervenție online în cadrul secțiunii dedicate longevitații și biohackingului.

În paralel, peste 200 de branduri vor activa în Expo Area cu produse, tehnologii, suplimente, servicii și soluții pentru un stil de viață sănătos. Atmosfera depășește formatul clasic al unui zone expo: scenele, luminile, laserele și energia claselor creează senzația unui mare festival de muzică, doar că publicul se antrenează, învață și experimentează.

„Nu, deloc. Este pentru toți oamenii care aspiră la o viață activă și sănătoasă, pentru cei care vor să implementeze schimbări concrete în alimentație, mișcare și stil de viață”, spune Antonio Enache, CEO Sense4FIT Summit. „Aici poți participa la meditații ghidate cu Sadhguru, la clase de Sound Healing, Techno Yoga, cycling, clase de functional training sau Zumba, poți asculta interviuri cu legende ale fitnessului, poți face fotografii cu sportivi pe care de obicei îi vezi doar pe social media și poți testa soluții reale în zona de expo. Este o reuniune a celor care vor mai mult de la viață: să trăiască mai sănătos, mai conștient și la potențial maxim.”

Ediția a 5-a aniversară Sense4FIT Summit, de la ROMEXPO, propune mai mult decât două zile de activități. Propune o cultură a mișcării, prevenției și performanței. Mai mult decât atât, pentru 2027, organizatorii își propun să dezvolte două festivaluri: unul în Europa de Est, la București, și cel de-al doilea în SUA, la Miami si să aducă pe piața americană un concept unic în fitness prin ceea ce reprezintă Sense4FIT Summit.

Sense4FIT Summit transformă sportul într-o experiență culturală: 12 zone, peste 260 de experți, 200 de branduri și două zile în care Bucureștiul respiră fitness, sănătate, energie globală și viitor.