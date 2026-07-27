Politica

Parlamentul intră în sesiune extraordinară. Proiectele care ajung la vot și miza de miliarde de euro pentru România

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Parlamentul intră în sesiune extraordinară. Proiectele care ajung la vot și miza de miliarde de euro pentru RomâniaSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, într-un context marcat de criza politică și de funcționarea unui Guvern interimar. Pe agenda Camerei Deputaților și a Senatului se află proiecte privind urbanismul, sănătatea, educația, integritatea, fiscalitatea și apărarea, iar adoptarea unora dintre acestea este legată de reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Camera Deputaților are pe ordinea de zi proiecte privind urbanismul, sănătatea și educația

Potrivit ordinii de zi publicate de Camera Deputaților, printre proiectele care urmează să fie dezbătute se numără:

-Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor; -modificări ale legislației din domeniul sănătății; -acordarea primelor de carieră pentru personalul din învățământ; -proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității; -proiectul referitor la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Majoritatea inițiativelor legislative vor putea intra în dezbaterea plenului doar după primirea rapoartelor din partea comisiilor parlamentare.

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Sursa foto: Arhiva EVZ

Acordul SAFE cu Uniunea Europeană, una dintre cele mai importante inițiative aflate în dezbatere

Printre proiectele considerate prioritare se află aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană.

Proiectul este dezbătut în procedură de urgență, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată, iar Senatul urmând să aibă votul decizional.

SAFE – „Acțiunea pentru securitatea Europei” – este instrumentul european prin care statele membre pot contracta împrumuturi pe termen lung, în condiții avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente militare, consolidarea industriei europene de apărare și dezvoltarea infrastructurii cu utilizare duală.

Pentru România a fost aprobată o finanțare maximă de 16.680.055.394 de euro, una dintre cele mai mari alocări din cadrul programului european. Din această sumă, prefinanțarea stabilită la nivel european depășește 2,5 miliarde de euro.

Senatul dezbate proiecte privind administrația fiscală, Codul administrativ și TVA pentru locuințe

Pe ordinea de zi a Senatului figurează un proiect privind recompensarea angajaților administrației fiscale și vamale în funcție de performanțele în colectarea veniturilor bugetare, precum și modificări ale Codului administrativ.

Senatorii vor analiza și două proiecte de modificare a legislației fiscal-bugetare. Acestea vizează inclusiv problemele apărute pe piața imobiliară și aplicarea cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe, după blocajele administrative semnalate în ultimele săptămâni.

Ordinea de zi poate fi completată pe parcursul săptămânii cu proiecte adoptate de Camera Deputaților, motiv pentru care lucrările comisiilor parlamentare sunt programate până vineri, 31 iulie.

Adoptarea reformelor din PNRR este una dintre principalele mize ale sesiunii extraordinare

Una dintre principalele mize ale sesiunii extraordinare este adoptarea proiectelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

PNL a estimat la aproximativ 3 miliarde de euro valoarea ultimei cereri de plată din granturile PNRR, în timp ce Guvernul interimar a asociat șase reforme restante cu peste 4,5 miliarde de euro pe care România trebuie să le mai încaseze.

Printre reformele considerate sensibile se află noua lege a salarizării în sectorul bugetar. Proiectul nu figurează în forma actuală a ordinii de zi a Camerei Deputaților, iar negocierile dintre partide nu au condus până în prezent la un acord.

PSD a anunțat că nu susține forma propusă de Guvernul interimar și a solicitat amendamente privind salariile din educație, sănătate și apărare.

În același timp, există divergențe și în privința reformei legislației privind integritatea și a unor modificări ale Codului administrativ. Proiectele adoptate de Parlament trebuie să respecte jaloanele negociate cu Comisia Europeană.

Sesiunea extraordinară se desfășoară pe fondul negocierilor pentru formarea noului Guvern

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a propus partidelor constituirea unui „comitet de criză” informal, format din reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare, care să pregătească proiectele legislative considerate urgente până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Propunerea nu a întrunit însă consensul formațiunilor politice.

PNL a respins ideea înființării unei structuri informale, susținând că actualele comisii parlamentare și procedurile legislative sunt suficiente pentru analizarea și adoptarea proiectelor urgente.

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