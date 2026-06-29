Cabinetul condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiune pe 5 mai, este la doar puțin peste două săptămâni de recordul de interimat guvernamental din istoria recentă a României.

Cabinetul Emil Boc din 2009 deține recordul pentru cel mai lung interimat din istoria recentă a României. Demis prin moțiune de cenzură pe 13 octombrie 2009, executivul a continuat să funcționeze cu puteri limitate timp de aproximativ 71 de zile, până la instalarea unui nou cabinet, tot condus de Emil Boc, pe 23 decembrie 2009.

Criza politică din toamna anului 2009 a fost una dintre cele mai grave din perioada postdecembristă. Contextul a fost marcat de alegerile prezidențiale, tensiuni acute între președintele Traian Băsescu și majoritatea parlamentară, dar și de tentative eșuate repetate de formare a unui nou guvern.

După demitere, Guvernul Boc a rămas în funcție ca guvern interimar, gestionând doar afacerile curente ale statului, fără posibilitatea de a iniția proiecte legislative majore sau de a emite ordonanțe de urgență cu caracter politic.

Această perioadă lungă de interimat a generat numeroase controverse și a evidențiat vulnerabilitățile sistemului politic românesc. Negocierile pentru desemnarea unui nou premier au durat săptămâni întregi, iar blocajul instituțional a afectat inclusiv procesul de luare a deciziilor importante la nivel guvernamental.

Constituția României prevede că un prim-ministru interimar poate exercita această funcție pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

Cu toate acestea, în practică, acest termen a fost depășit de mai multe ori de-a lungul timpului, fără ca legea fundamentală să prevadă sancțiuni clare în cazul depășirii limitelor.

Situația din 2009 rămâne de referință ca cel mai lung interimat înregistrat după 1989.

Aceste episoade repetate de instabilitate guvernamentală subliniază provocările majore ale clasei politice românești: fragmentarea parlamentară, lipsa de consens și dificultatea formării unor majorități stabile.

Ele afectează nu doar funcționarea instituțiilor statului, ci și încrederea publicului în capacitatea sistemului de a oferi guvernare eficientă.

Experții consideră că soluțiile pe termen lung ar implica reforme constituționale care să clarifice mai bine regulile interimatului și să reducă riscul blocajelor prelungite.

Până atunci, recordul Guvernului Boc din 2009 rămâne o referință istorică a uneia dintre cele mai lungi crize politice din România contemporană.