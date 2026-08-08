Două rafinării de petrol din Rusia, una din regiunea Samara și cealaltă din regiunea Krasnodar, ar fi fost lovite în noaptea de 8 august de drone ucrainene, potrivit unor canale de monitorizare citate de publicația The Kyiv Independent. La una dintre instalații, în orașul Syzran, a izbucnit un incendiu după atac.

Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, atacurile au vizat infrastructură energetică aflată la sute de kilometri de granița cu Ucraina. Incendiu la rafinăria din Syzran

Prima rafinărie vizată se află în orașul Syzran, în regiunea Samara, în partea central-sudică a Rusiei. Canalul de Telegram Exilenova Plus a relatat că instalația a fost lovită în timpul unui atac ucrainean și că, ulterior, la rafinărie a izbucnit un incendiu.

Rafinăria din Syzran este operată de compania petrolieră Rosneft și reprezintă una dintre instalațiile importante ale industriei de rafinare din regiunea Samara. Capacitatea sa este de ordinul sutelor de mii de barili de petrol pe zi, potrivit datelor privind infrastructura energetică rusă.

Unitatea a mai fost vizată în trecut de atacuri cu drone. O lovitură raportată în luna iulie a fost, de asemenea, asociată cu rafinăria din Syzran.

Un alt atac a fost raportat în orașul Ilsky, din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. Canalul de știri Supernova Plus a relatat că rafinăria locală a fost lovită și că la instalație a izbucnit un incendiu.

Nici în acest caz informațiile privind lovitura și amploarea pagubelor nu au fost confirmate independent. Rafinăria Ilsky este una dintre instalațiile importante de procesare a petrolului din sudul Rusiei, iar regiunea Krasnodar a fost în mod repetat vizată de atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Datele S&P Global indică pentru rafinăria Ilsky o capacitate de aproximativ 132.000 de barili pe zi. Instalația a mai fost afectată de atacuri cu drone în timpul războiului.

Atacurile asupra rafinăriilor fac parte dintr-o campanie ucraineană mai amplă împotriva infrastructurii energetice și logistice aflate în interiorul Rusiei. Kievul urmărește, prin aceste operațiuni, să reducă resursele și capacitatea Moscovei de a susține războiul împotriva Ucrainei.

💥 Russian oil infrastructure is burning again. Oil refineries in Samara Oblast and Krasnodar Krai have reportedly come under attack overnight. 🇺🇦 pic.twitter.com/J4tCtTiIjF — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) August 8, 2026

Rafinăriile sunt obiective strategice deoarece transformă țițeiul în combustibili utilizați atât de economia civilă, cât și de structurile militare. Loviturile repetate pot obliga operatorii să oprească temporar anumite instalații pentru evaluarea și repararea pagubelor.

Reuters a relatat în ultimele săptămâni despre intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse și despre efectele acestora asupra industriei de rafinare.

Campania ucraineană cu drone nu s-a limitat în ultimele zile la infrastructura petrolieră. Pe 7 august, un centru logistic al companiei ruse de comerț online Wildberries din Ekaterinburg a fost lovit într-un atac cu drone, potrivit autorităților locale și companiei.

Reuters a relatat că centrul logistic a luat foc după atac. Potrivit guvernatorului regiunii, apărarea antiaeriană a doborât opt drone, în timp ce trei aparate au căzut pe acoperișul centrului logistic.

Atacul de la Ekaterinburg a avut loc la peste 2.000 de kilometri de granița ucraineană și se înscrie într-o serie de lovituri asupra infrastructurii logistice a Wildberries. Associated Press a relatat că aproximativ 800 de angajați au fost evacuați, fără victime raportate în urma incidentului.

În ultimele săptămâni, dronele ucrainene au ajuns în mai multe regiuni aflate la mare distanță de front. Pe lângă rafinării și instalații petroliere, au fost vizate centre logistice și depozite.

Extinderea razei acestor atacuri obligă Rusia să își distribuie sistemele de apărare antiaeriană pe un teritoriu foarte larg. În același timp, loviturile asupra rafinăriilor pot afecta producția de combustibili și capacitatea de transport a produselor petroliere.

Totuși, în cazul atacurilor raportate în noaptea de 8 august la Syzran și Ilsky, amploarea exactă a pagubelor și eventualele opriri ale producției nu erau încă stabilite.