Justitie

Noi detalii din dosarul lui Cristian Andrei. Acuzații de viol și abuz psihologic asupra pacientelor

Comentează știrea
Noi detalii din dosarul lui Cristian Andrei. Acuzații de viol și abuz psihologic asupra pacientelorSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Cunoscutul medic Cristian Andrei este audiat miercuri de polițiștii din Capitală, după ce anchetatorii au efectuat mai multe percheziții în București, Târgoviște și județul Ilfov, într-un dosar în care este cercetat pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog și pentru mai multe agresiuni sexuale asupra unor paciente, a transmis Poliția Capitalei.

Cristian Andrei, cercetat pentru exercitarea fără drept a profesiei de psiholog și înșelăciune

Cristian Andrei ar fi desfășurat, între 1 iulie 2004 și 10 noiembrie 2025, activități specifice profesiei de psiholog fără a fi absolvent al unei facultăți de profil acreditate și fără a deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

În perioada 2019-2024, el ar fi indus în eroare trei paciente prin prezentarea ca adevărată a calității de psiholog și le-ar fi determinat să plătească mai multe ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu avea dreptul legal să o desfășoare.

Cercetat pentru viol și multiple acte de agresiune sexuală

În perioada 21 octombrie 2019 – 15 martie 2020, Cristian Andrei ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei paciente la sediul unui institut din Sector 1, profitând de vulnerabilitatea și dependența emoțională a acesteia, iar în același interval ar fi săvârșit infracțiunea de viol, întreținând un raport sexual cu victima, fără consimțământ.

Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase
Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase
Agresiune

Sursa foto: dreamstime.com

În 2024, polițiștii arată că Andrei ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra altor victime la sediile institutului, folosind jocuri psihologice sau forța, atingeri forțate și constrângere, inclusiv asupra unei studente aflate în practică sub coordonarea sa.

Medicul a recunoscut lipsa atestatului de psihoterapie

Cristian Andrei, în vârstă de 64 de ani, este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993. După reglementarea psihoterapiei și înființarea Colegiului Psihologilor, practica psihoterapiei a devenit posibilă doar cu studii și atestat specific, pe care medicul admite că nu îl deține și nu intenționează să-l obțină.

Medicul a respins acuzațiile de agresiune sexuală, afirmând că nu ar fi posibil să întrețină relații sexuale în timpul ședințelor de psihoterapie. De-a lungul carierei, Cristian Andrei a devenit unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, fiind frecvent invitat la televiziuni pe teme despre relații și cupluri.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:24 - Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
16:22 - Reacția lui Fico după ce ar fi spus că starea de spirit a președintelui SUA este „periculoasă”
16:16 - Fenomen astronomic rar. O ploaie de meteori ar putea avea loc pe Venus
16:10 - Jannik Sinner îl așteaptă pe Novak Djokovic, după meciul norocos al sârbului cu Musetti
16:06 - Suspiciuni de corupție și angajări suspecte la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Managerul, vizat de anchetă
15:59 - Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale