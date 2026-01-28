Percheziții în locuința și cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei. Este acuzat că ar fi profitat de cliente. S-au tras focuri de armă

Polițiștii bucureșteni au efectuat marți, 28 ianuarie 2026, percheziții la domiciliul și la cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, într-un dosar care vizează acuzații de viol, agresiune sexuală și practică ilegală a psihoterapiei. DGPMB a constatat că acesta ar fi desfășurat activități specifice psihoterapiei fără a deține studii de specialitate și atestat profesional, inducând în eroare mai multe femei pentru a le determina să plătească ședințe ilegale. Conform celor mai recente informații, oamenii legii ar fi tras câteva focuri de armă la domiciliul psihoterapeutului, având în vedere că în curtea casei acestuia se aflau doi câini.

În timpul cercetărilor au ieșit la iveală mai multe acte de agresiune sexuală, comise profitând de starea de vulnerabilitate a victimelor. Cercetările arată că, între 2019 și 2024, au avut loc agresiuni sexuale asupra mai multor cliente, inclusiv atingeri forțate și încercări de săruturi nedorite, iar într-un caz ar fi fost comis viol, profitând de imposibilitatea victimei de a-și exprima voința.

În perioada 2004–2025, activitatea desfășurată în calitate de psihoterapeut s-a realizat fără absolvirea unei facultăți de psihologie acreditate și fără atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Ancheta vizează și infracțiuni de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

„În urma probatoriului administrat a reieșit faptul că, în perioada 01.07.2004-10.11.2025, un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România”, arată Poliția Capitalei.

O anchetă a scos la iveală că, între 21 octombrie 2019 și 15 martie 2020, în timpul unor ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul unui institut din București, Sector 1, al cărui președinte era Cristian Andrei, acesta ar fi comis acte de agresiune sexuală asupra unei cliente, profitând de vulnerabilitatea și dependența emoțională generate de relația terapeutică. În aceeași perioadă, anchetatorii susțin că ar fi avut loc și un viol, constând în întreținerea unui raport sexual cu o victimă care nu și-a putut exprima voința.

„De asemenea, la data de 09.01.2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în sectorul 2, profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui joc psihologic, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată”, mai arată aceștia.

Trei mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în București, Târgoviște și județul Ilfov. Persoana vizată, urmează să fie adusă la audieri, mai arată sursa.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1, iar polițiștii menționează că perchezițiile sunt proceduri legale menite să adune probe și nu afectează prezumția de nevinovăție.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală”, mai arată sursa.