De ce au nevoie turiștii de numerar în Japonia, chiar și în orașe mari

Pentru mulți turiști, Japonia pare un loc „perfect digital”: trenuri rapide, magazine de proximitate deschise non-stop și servicii bine standardizate. Totuși, chiar și în metropole precum Tokyo, Osaka sau Kyoto, numerarul rămâne o necesitate practică. Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei (METI) a anunțat că, în 2024, ponderea plăților fără numerar a ajuns la 42,8% din total, însă o parte din tranzacții rămâne bazată pe numerar.

Organizația națională de turism a Japoniei (JNTO) subliniază explicit că există încă multe locuri unde este nevoie de numerar. Deși cardurile sunt tot mai comune, JNTO recomandă verificarea în prealabil a metodei de plată, fiindcă inclusiv unități de cazare sau afaceri din afara zonelor centrale pot accepta doar cash.

Această realitate se vede în special în două situații pentru turiști: interacțiunea cu afaceri mici (restaurante de familie, tarabe, piețe, servicii locale) și folosirea sistemelor de transport, unde cardurile de transport de tip IC rămân esențiale.

În marile orașe, turiștii folosesc adesea carduri IC (precum Suica, PASMO, ICOCA) nu doar la transport, ci și la plăți rapide în magazine sau la automate. Problema apare la alimentarea cardului: JR East explică faptul că reîncărcarea Suica la automatele de bilete se face prin introducerea banilor, iar încărcarea cu card bancar nu este disponibilă pentru cardurile fizice.

Tot JNTO notează că, la automatele de bilete, plata se face doar cu numerar, iar achiziția unui card IC fizic implică și o garanție (depozit), de regulă 500 yeni.

Există și opțiuni digitale, iar Apple descrie încărcarea cardurilor Suica/PASMO/ICOCA în aplicația Wallet folosind un card compatibil. Totuși, nu toți turiștii folosesc aceste soluții (din motive de compatibilitate, preferințe sau tipul cardului de plată), iar pentru mulți varianta simplă rămâne numerarul.

Chiar dacă lanțurile mari acceptă carduri, Japonia are o rețea extinsă de servicii care lucrează cu plăți rapide și sume mici, unde numerarul continuă să fie „soluția sigură”. Potrivit Wise, anumite categorii (automate, dulapuri de bagaje, magazine mici sau localuri mai vechi) pot avea limitări la plata cu cardul.

De asemenea, JNTO recomandă verificarea la intrare sau la casă a simbolurilor acceptate, ceea ce sugerează că, în practică, un turist poate întâlni diferențe mari de la un loc la altul chiar în aceeași zonă.

Pe traseele turistice clasice (Kyoto, Nara, Nikko, Kamakura), vizitele includ adesea temple și altare, unde apar taxe de intrare, donații, talismane, amulete, bilețele cu predicții sau alte articole specifice. În multe astfel de situații, plata cu numerar rămâne cea mai simplă variantă, inclusiv din motive de organizare și flux al vizitatorilor.

Tot aici se înscrie și „goshuin” (ștampile/inscripții oferite la temple și altare), prezentată de travelynotes.com ca fiind dedicate drept suvenir tradițional. Chiar dacă metodele de plată diferă de la un loc la altul, turiștii care includ astfel de opriri în program își reduc riscul de blocaj dacă au cash la îndemână.

Un avantaj major în Japonia este accesul la bancomate compatibile cu carduri internaționale, inclusiv în zone urbane. Seven Bank (rețeaua asociată magazinelor 7-Eleven) detaliază utilizarea cardurilor emise în străinătate și indică, de exemplu, limite de retragere care pot ajunge la 100.000 yeni per operațiune pentru anumite carduri, cu mențiunea că taxele depind de brand și emitent.

În paralel, Japan Post Bank prezintă serviciul de retragere pentru carduri internaționale și lista de mărci acceptate (VISA/PLUS, Mastercard/Maestro/Cirrus, JCB, UnionPay, Discover). Pentru turiști, asta înseamnă o alternativă atunci când un bancomat obișnuit nu funcționează cu cardul lor sau când au nevoie de o rețea diferită.

Japonia modernizează sistemele de plată, iar autoritățile urmăresc creșterea plăților fără numerar. Totuși, chiar datele METI sugerează că numerarul rămâne important, fiindcă peste jumătate din plăți nu pot fi făcute cu cardul.

Astfel, deși Japonia acceptă tot mai des carduri și plăți electronice, numerarul este mai folosit și rezolvă rapid situații care altfel pot consuma timp. De aceea, turiștii care au mereu o rezervă de yeni (pentru transport, taxe locale, intrări, cumpărături mici sau locuri fără POS) își fac călătoria mai plăcută.