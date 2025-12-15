Cât s-au scumpit biletele de tren. Noile tarife au intrat în vigoare

Începând cu data de 14 decembrie 2025, călătoria cu trenul a devenit mai costisitoare, după ce au intrat în vigoare noile tarife stabilite odată cu Mersul Trenurilor 2025–2026. Majorarea este de 9,88% și a fost aplicată automat, în baza ratei inflației comunicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul nr. 260/13.10.2025, conform prevederilor legale aflate în vigoare.

„Conform legii, odată cu planul nou de mers se indexează prețurile cu rata inflației. Alte scumpiri nu vor fi aplicate”, a declarat directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

Noile prețuri se reflectă deja în costul biletelor pentru cele mai circulate rute din țară. Astfel, un bilet InterRegio, clasa a II-a, pe relația București–Brașov a ajuns la 75 de lei, față de 68 de lei anterior, iar o călătorie pe ruta București–Iași costă în prezent aproximativ 140 de lei.

Pe traseul București–Constanța, prețul unui bilet la clasa a II-a pentru trenul care parcurge distanța în două ore și jumătate a crescut de la 84 de lei la 93 de lei, în timp ce la clasa întâi tariful a ajuns la 135 de lei. Pentru trenul InterRegio care ajunge la mare în doar două ore, costul biletului a urcat de la 94 de lei la 105 lei.

Aceasta nu este prima majorare semnificativă a tarifelor. Biletele de tren s-au scumpit de patru ori din vara anului 2022 până în prezent. În fiecare lună decembrie, atât CFR Călători, cât și operatorii privați ajustează prețurile în funcție de rata anuală a inflației. Anul 2025 marchează al treilea an consecutiv în care această procedură este aplicată.

Mersul Trenurilor valabil până la 12 decembrie 2026 prevede circulația zilnică a peste 1.150 de trenuri la nivel național și internațional. Din totalul acestora, sunt incluse 52 de trenuri internaționale, 20 InterCity, 112 InterRegio, 26 de trenuri sezoniere și 952 de trenuri Regio.

Reprezentanții CFR Călători susțin că noul plan de circulație ține cont de investițiile realizate pentru modernizarea serviciilor, de introducerea de material rulant nou și de suplimentarea anumitor rute, pentru a răspunde cererii tot mai mari atât pe plan intern, cât și internațional.

Pentru a diminua impactul scumpirilor, CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor mai multe opțiuni comerciale pentru traficul intern. Printre acestea se numără abonamentele dedicate anumitor categorii de călători, Cardul TrenPlus care oferă călătorii nelimitate cu o reducere de 25%, oferta dus-întors cu o reducere de 10%, precum și posibilitatea de a obține un discount de până la 10% prin cumpărarea biletelor cu anticipație.

În cazul călătoriilor internaționale, pasagerii pot beneficia de oferte speciale pentru destinații precum Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Republica Moldova, dar și de abonamentul Interrail, destinat deplasărilor în mai multe țări europene.