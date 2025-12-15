Cardurile vor începe să facă plăți în euro de la 1 ianuarie. Cât durează perioada de tranziție la sud de Dunăre

Cu doar câteva zile înainte de adoptarea monedei euro, Bulgaria se află într-o perioadă de tranziție intensă, marcată de întrebări din partea consumatorilor și comercianților privind plățile, conversia prețurilor și funcționarea sistemelor financiare. Trecerea oficială la euro va avea loc la 1 ianuarie 2026, moment în care Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro.

Autoritățile și actorii din sectorul financiar transmit mesaje de calm, susținând că infrastructura este pregătită pentru schimbare, iar riscurile operaționale sunt reduse.

Krasimira Raicheva, director general al Visa Bulgaria, a explicat într-o intervenție la postul de televiziune Nova TV că plățile cu cardul vor rămâne cea mai simplă și sigură opțiune pentru consumatori după trecerea la moneda unică. Potrivit acesteia, deținătorii de carduri nu vor trebui să își schimbe comportamentul de plată, tranzacțiile urmând să se desfășoare în mod normal.

Instituțiile de plată și băncile s-au pregătit în mod intensiv pentru momentul adoptării euro, iar Raicheva a subliniat că nu sunt anticipate probleme majore nici în primele ore ale noului an. Terminalele POS și sistemele de procesare sunt considerate complet funcționale, iar monitorizarea mesajelor afișate de terminale și bănci rămâne principala recomandare pentru comercianți.

Conversia dintre leva și euro se va face la cursul fix stabilit de autoritățile bulgare, de 1,95583 leva pentru un euro. Acest curs va fi utilizat în toate operațiunile financiare, fără posibilitatea aplicării unor rate diferite.

Conform reglementărilor în vigoare, toate prețurile vor trebui afișate simultan în ambele monede, în mod clar și lizibil. Această obligație este menită să prevină confuziile și eventualele abuzuri, oferind consumatorilor posibilitatea de a verifica corectitudinea conversiei.

În cazul plăților cu cardul, conversia este realizată automat la cursul oficial, ceea ce elimină riscul manipulării prețurilor. În schimb, tranzacțiile în numerar ar putea genera unele dificultăți logistice, în special în situațiile în care clienții plătesc în leva și primesc restul în euro.

Raicheva a atras atenția că, pentru micii comercianți, gestionarea numerarului în două monede poate deveni complicată în primele luni. Tocmai din acest motiv, plata cu cardul este considerată o soluție mai eficientă și mai sigură în perioada de tranziție.

Potrivit reprezentantei Visa Bulgaria, numeroși comercianți mici au ales deja să instaleze terminale POS, anticipând creșterea volumului de plăți electronice după adoptarea euro. Această tendință este încurajată și de autorități, care văd digitalizarea plăților ca un factor de stabilitate în procesul de tranziție monetară.

După 1 ianuarie 2026, Bulgaria va introduce oficial euro ca monedă unică. Toate prețurile, salariile și plățile vor fi denominate în euro. Cetățenii vor avea la dispoziție o perioadă de șase luni pentru a schimba numerarul în leva în euro, fără comision.

În același interval de șase luni, etichetele de preț vor afișa ambele monede, pentru a facilita adaptarea consumatorilor. Autoritățile de la Sofia au transmis că această perioadă de tranziție este esențială pentru evitarea confuziilor și pentru consolidarea încrederii publice în noua monedă.

Adoptarea euro de către Bulgaria vine la trei ani după ultima extindere a zonei euro, din 2023, când Croația a devenit al 20-lea stat membru. Odată cu aderarea Bulgariei, doar șase state membre ale Uniunii Europene vor rămâne în afara zonei monedei unice: Suedia, Polonia, Cehia, Ungaria, România și Danemarca.

Niciuna dintre aceste țări nu are, în prezent, planuri imediate de adoptare a euro, fie din motive politice, fie pentru că nu îndeplinesc criteriile economice necesare.

Pentru Bulgaria, trecerea la moneda unică reprezintă una dintre cele mai importante schimbări economice din ultimele decenii, cu impact direct asupra consumatorilor, mediului de afaceri și stabilității financiare pe termen lung.