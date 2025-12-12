Instabilitatea politică din Bulgaria nu schimbă planurile. Comisia Europeană confirmă că țara intră în zona euro în 2026

Comisia Europeană a transmis vineri că Bulgaria va adopta moneda euro la data de 1 ianuarie 2026, fără ca evoluțiile politice interne să influențeze acest calendar, a declarat un purtător de cuvânt al instituției în cadrul unei conferințe de presă, potrivit sofiaglobe.com.

Anunțul a fost făcut la doar câteva ore după ce Parlamentul de la Sofia a acceptat demisia Guvernului condus de premierul Rossen Zhelyazkov. Începând cu 26 noiembrie, Bulgaria s-a confruntat cu ample proteste antiguvernamentale, inițial generate de planurile bugetare controversate ale executivului, dar care au degenerat rapid în manifestații împotriva corupției, a lipsei de justiție și a disfuncționalităților din numeroase domenii publice.

În cadrul conferinței de presă a Comisiei Europene, corespondentul postului național de radio bulgar (BNR) a ridicat problema posibilității amânării intrării Bulgariei în zona euro, având în vedere căderea Guvernului. Președintele Bulgariei, Roumen Radev, a afirmat în repetate rânduri că statul nu ar fi pregătit pentru adoptarea monedei unice, în timp ce un partid de opoziție cu orientare pro-rusă susține amânarea aderării cu un an.

Reprezentantul Comisiei Europene a subliniat că situația este una clară, precizând că adoptarea euro presupune îndeplinirea unui set de criterii, iar Bulgaria le-a îndeplinit pe cele esențiale. Potrivit acestuia, toate deciziile necesare au fost deja luate, iar procesul nu mai poate fi influențat de schimbările politice de moment.

„Indiferent de cum evoluează situaţia politică, deciziile necesare au fost luate şi rămân într-adevăr în vigoare”, a declarat oficialul Comisiei.

De-a lungul timpului, Parlamentul Bulgariei a respins în mod repetat inițiativele privind organizarea unui referendum pe tema aderării la zona euro, invocând motive constituționale. Totodată, majoritatea reprezentanților aleși în legislativ s-au pronunțat constant în favoarea adoptării monedei unice europene.

Astfel, în pofida contextului politic tensionat, Bulgaria este așteptată să devină membru cu drepturi depline al zonei euro începând cu 1 ianuarie 2026.