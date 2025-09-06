International Merkel și criza care a distrus Germania. Zece ani de la „Wir schaffen das”







Expresia criza migrației a intrat în vocabularul germanilor în urmă cu exact un deceniu, când Angela Merkel, cancelarul de atunci, a rostit celebra frază: „Wir schaffen das” („Putem reuși”), potrivit The European Conservative.

Declarația ei venea într-un moment în care sute de mii de oameni din Siria și din alte state lovite de războaie sau instabilitate se îndreptau spre Europa.

Germania a deschis granițele și a promis adăpost, sprijin și un nou început. Entuziasmul inițial, însă, s-a transformat treptat într-o dezbatere națională dură despre identitate, securitate, economie și coeziune socială.

La zece ani distanță, bilanțul nu mai arată atât de luminos.

În 2015, mii de germani așteptau trenurile în gări, întâmpinând refugiați cu pancarte pe care scria „Refugees Welcome”.

Străini erau invitați să locuiască în casele localnicilor, iar societatea părea unită în jurul ideii de solidaritate. În fața camerelor de televiziune, Merkel afirma că decizia ei va fi privită drept „istorică” în viitor.

Totuși, chiar de la început, entuziasmul era alimentat de o presupunere: că majoritatea celor care veneau erau victime directe ale războiului civil sirian. Realtatea s-a dovedit mai complexă.

Pe lângă sirieni, fluxurile de migranți includeau persoane din Afganistan, Pakistan, Eritreea, Nigeria și alte state unde motivațiile economice se împleteau cu cele de securitate.

Astfel, criza migrației nu a fost niciodată doar despre refugiați de război, ci și despre o migrație economică masivă.

Unul dintre cele mai aprinse subiecte legate de criza migrației a fost cel financiar. Între 2015 și 2023, Germania a alocat anual zeci de miliarde de euro pentru cazarea, hrana, îngrijirea medicală și integrarea migranților.

Doar în 2023, cheltuielile s-au ridicat la circa 30 de miliarde de euro. Estimările pe termen lung sugerează un cost cumulat care ar putea depăși 5000 de miliarde de euro în deceniile următoare.

Criticii subliniază că, deși o parte dintre migranți au reușit să intre pe piața muncii, veniturile lor rămân sub media germană. Mulți dintre ei depind de ajutoare sociale, iar perspectivele de recuperare a investițiilor publice sunt reduse.

În timp ce susținătorii politicii lui Merkel insistă că Germania are nevoie de forță de muncă tânără pentru a contracara îmbătrânirea populației, cifrele arată că integrarea pe piața muncii este lentă și adesea incompletă.

Un alt aspect definitoriu al crizei migrației este dificultatea integrării. Studiile arată că, la cinci ani de la valul din 2015, doar aproximativ jumătate dintre bărbații refugiați reușiseră să vorbească germană la un nivel acceptabil.

În rândul femeilor, procentul era mult mai mic, ceea ce indică nu doar bariere lingvistice, ci și culturale.

Integrarea culturală este poate chiar mai dificilă decât cea economică. Valori fundamentale ale societății germane – egalitatea de gen, libertatea religioasă, respectul față de minorități – se lovesc adesea de tradiții conservatoare aduse din țările de origine.

În unele comunități de migranți, femeile rămân puternic izolate, iar copiii cresc într-un univers paralel, în care contactul cu societatea germană este limitat.

Orice discuție despre criza migrației ajunge inevitabil la capitolul securitate. Evenimentele din noaptea de Anul Nou 2016, când sute de femei au raportat agresiuni sexuale în Köln, au șocat opinia publică.

De-a lungul anilor, mai multe atacuri teroriste sau acte violente au fost comise de persoane care se aflau în Germania în calitate de solicitanți de azil.

Statisticile confirmă percepția populației: deși străinii reprezintă în jur de 15% din totalul populației, aceștia sunt implicați în peste o treime din cazurile de criminalitate raportate.

Această disproporție a alimentat discursul public despre lipsa de control și despre riscurile aduse de o politică a „porților deschise”.

Dacă în 2015 majoritatea germanilor susțineau inițiativa de a primi refugiați, zece ani mai târziu opinia publică s-a schimbat radical.

Potrivit sondajelor recente, aproape 80% dintre cetățeni cred că migrația pune presiune uriașă pe sistemul de asistență socială, iar peste 70% consideră că aceasta duce la conflicte între autohtoni și nou-veniți.

Dezbaterea despre criza migrației s-a mutat din zona umanitară în zona pragmatică, cu accente de nemulțumire și chiar teamă.

Mulți germani se întreabă dacă statul poate continua să susțină financiar un model de integrare care nu produce rezultate convingătoare.

Impactul crizei migrației nu s-a limitat la societate și economie; el a remodelat profund scena politică germană. Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), marginal în 2015, a cunoscut o ascensiune spectaculoasă, ajungând astăzi unul dintre cele mai puternice partide din opoziție.

Sprijinul electoral pentru AfD vine în mare parte din nemulțumirea față de modul în care clasa politică tradițională a gestionat criza migrației.

În același timp, partidele mainstream – creștin-democrații, social-democrații și verzii – au evitat adesea o dezbatere deschisă, de teamă să nu fie etichetate drept xenofobe. Această tăcere a creat un vid politic exploatat de forțele populiste.

La zece ani după decizia ei, Angela Merkel nu dă semne de regret.

Întrebată recent dacă ar fi trebuit să procedeze altfel, ea a răspuns ironic: „Ar fi trebuit să folosim tunuri cu apă la graniță? Ce s-ar fi ales de valorile noastre atunci?” Pentru Merkel, decizia rămâne un act de moralitate și de umanism.

Totuși, pentru mulți germani, această atitudine denotă o ruptură între idealurile elitei politice și realitățile cotidiene trăite de cetățeni.

În timp ce liderii invocă „valorile europene”, oamenii resimt direct costurile, tensiunile și insecuritatea aduse de criza migrației.

Criza migrației din Germania este un studiu de caz pentru întreaga Europă. Ea arată cât de dificil este să îmbini solidaritatea cu pragmatismul și cum o decizie politică luată într-un moment de criză poate remodela profund o societate pe termen lung.

Uniunea Europeană încearcă astăzi să găsească un echilibru între protecția celor cu adevărat persecutați și descurajarea migrației economice masive.

Însă Germania rămâne în centrul atenției: ce se întâmplă acolo este un test pentru întreaga construcție europeană.

Criza migrației a redefinit Germania, poate mai mult decât orice alt eveniment postbelic. Dincolo de cifre, grafice și declarații politice, esența este una simplă: societatea germană s-a schimbat ireversibil.

Ceea ce părea în 2015 un gest de generozitate și curaj s-a transformat într-o povară resimțită zilnic de milioane de oameni. Politic, Germania a devenit mai fragmentată.

Social, comunitățile sunt mai divizate. Economic, costurile se acumulează. Și totuși, întrebarea rămâne: a fost alternativa – ridicarea de ziduri și respingerea totală – mai bună?

Zece ani după „Wir schaffen das”, Germania se află încă la răscruce. Criza migrației nu s-a încheiat; ea continuă să modeleze prezentul și viitorul Europei.