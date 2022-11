Merkel dă vina pe alții pentru cedările în fața lui Putin. Pe cine acuză fostul cancelar al Germaniei

Fostul cancelar german susține că nu i s-a permis să organizeze o întâlnire de discuție cu Putin, fapt pentru care a fost nevoită să se renunțe.

„Mi-ar plăcea să văd o perioadă mult mai liniștită, după retragerea mea, dar aceasta (invazia rusă în Ucraina, n.r.) nu m-a luat prin surprindere. Acordurile de la Minsk au fost compromise, încălcate. În vara anului 2021, după întâlnirea dintre președinții Biden și Putin, am dorit să organizez un format european independent de discuție cu Putin, cu Emmanuel Macron, în Consiliul UE.

Însă, unii au început să obiecteze, iar eu nu am mai avut putere să insist asupra propunerii mele, pentru că toţi știau că voi pleca în toamnă”, a mai spus fostul cancelar. Potrivit lui Merkel, în timpul ultimei sale vizite la Moscova, atitudinea față de ea a fost aceeași.

„Am făcut tot ce am putut pentru a preveni noi atacuri rusești asupra Ucrainei”

„În sensul că în ceea ce privește puterea politică, s-a terminat. Pentru Putin doar puterea contează”, a explicat ea. Fostul cancelar a mai susținut că a încercat să transmită inițiativa sa de prevenire a războiului altor politicieni germani, dar cei cu care a discutat au ezitat să-și asume responsabilitatea.

„După anexarea Crimeei de către Rusia, am făcut tot ce am putut pentru a preveni noi atacuri rusești asupra Ucrainei și am convenit în detaliu asupra sancțiunilor noastre”, a declarat Merkel, care a fost criticată în ultimele săptămâni pentru că nu a recunoscut până acum nicio greșeală în politica sa față de Moscova în timpul celor patru mandate în fruntea guvernului german. Pentru fostul cancelar, invazia Ucrainei de către armata rusă în februarie și războiul care se desfășoară de atunci pe teritoriul ucrainean au pus capăt „unei faze euforice” a istoriei.

„Astăzi ne confruntăm cu o lume semănată cu complicații”

„Astăzi ne confruntăm cu o lume semănată cu complicații”, spune fostul cancelar german, pentru care „istoria nu se repetă, deși mă tem că modelele o fac. Groaza dispare odată cu martorii vremii. Dar dispare și spiritul de reconciliere.” În interviu, Merkel laudă în mod expres rezistența poporului ucrainean, care rezistă presiunii unui inamic mult mai puternic, dar se opune ca Germania să fie prima țară care furnizează tancuri de luptă moderne țării invadate, deoarece Rusia ar profita de acest lucru în scopuri propagandistice.

Aceasta și-a exprimat, de asemenea, respectul pentru președintele Kazahstanului, Kasim Yomart Tokayev, pentru că a declarat public că nu susține războiul lui Putin și pentru că a primit zeci de mii de ruși care nu doresc să fie recrutați pentru a lupta în Ucraina.

„Este nevoie de o forță incredibilă pentru a ține piept Rusiei”, spune Merkel, care consideră că fostele republici sovietice din Asia Centrală trec prin schimbări în fața Rusiei. În cele din urmă, Merkel avertizează că nu trebuie să fim prea ambițioși în politica externă: „Trebuie să fim atenți să nu punem ștacheta prea sus, dacă nu vrem să ne trezim cu nimeni capabil să ne îndeplinească cerințele”, a conchis fostul cancelar german.