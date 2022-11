Angela Merkel admite că a fost neputincioasă în fața lui Putin la sfârșitul mandatului său

Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat că a încercat să convoace discuții europene cu Vladimir Putin în anul de dinaintea invaziei acestuia în Ucraina, dar nu a văzut nicio șansă de a-l influența pe președintele rus la sfârșitul mandatului său.

„Dar nu mai aveam puterea de a merge mai departe, pentru că, până la urmă, toată lumea știa: ea pleacă în toamnă”, a spus aceasta.

Angela Merkel, care s-a retras din politică după 16 ani la putere, în urma alegerilor din septembrie 2021, i-a predat oficial frâiele social-democratului Olaf Scholz în luna decembrie a aceluiași an. Referindu-se la vizita de adio pe care a efectuat-o la Moscova în august 2021, Merkel, care vorbește fluent limba rusă, a declarat pentru Der Spiegel: „Sentimentul a fost foarte clar: «În ceea ce privește politica de putere, sunteți terminați.» Pentru Putin doar puterea contează.”

„După anexarea Crimeei de către Rusia, am făcut tot ce am putut pentru a preveni noi atacuri rusești asupra Ucrainei și am convenit în detaliu asupra sancțiunilor noastre”, a declarat Merkel, care a fost criticată în ultimele săptămâni pentru că nu a recunoscut până acum nicio greșeală în politica sa față de Moscova în timpul celor patru mandate în fruntea guvernului german. Pentru fostul cancelar, invazia Ucrainei de către armata rusă în februarie și războiul care se desfășoară de atunci pe teritoriul ucrainean au pus capăt „unei faze euforice” a istoriei.

„Astăzi ne confruntăm cu o lume semănată cu complicații”

„Astăzi ne confruntăm cu o lume semănată cu complicații”, spune fostul cancelar german, pentru care „istoria nu se repetă, deși mă tem că modelele o fac. Groaza dispare odată cu martorii vremii. Dar dispare și spiritul de reconciliere.” În interviu, Merkel laudă în mod expres rezistența poporului ucrainean, care rezistă presiunii unui inamic mult mai puternic, dar se opune ca Germania să fie prima țară care furnizează tancuri de luptă moderne țării invadate, deoarece Rusia ar profita de acest lucru în scopuri propagandistice.

El își exprimă, de asemenea, respectul pentru președintele Kazahstanului, Kasim Yomart Tokayev, pentru că a declarat public că nu susține războiul lui Putin și pentru că a primit zeci de mii de ruși care nu doresc să fie recrutați pentru a lupta în Ucraina.

„Este nevoie de o forță incredibilă pentru a ține piept Rusiei”, spune Merkel, care consideră că fostele republici sovietice din Asia Centrală trec prin schimbări în fața Rusiei. În cele din urmă, Merkel avertizează că nu trebuie să fim prea ambițioși în politica externă: „Trebuie să fim atenți să nu punem ștacheta prea sus, dacă nu vrem să ne trezim cu nimeni capabil să ne îndeplinească cerințele”, a conchis fostul cancelar german.