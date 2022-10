Exclusiv. Pacea mondială stă într-un telefon?! Prof. Andrei Marga: „Când vine telefonul, războiul se oprește”

„Aș fi militat pentru ca România să folosească șansa să joace ea un rol foarte puternic în regiune. (…) „România nu are o poziție clară. România ajută Ucraina, umanitar. (…) Dar vedem că din cei care vin din Ucraina, marea parte vor să plece și mai departe.”, a declarat fostul ministru de externe.

Se pregătește o nouă structură internțională?

„Când a început conflictul, m-a chestionat un jurnalist și a dat la televiziune, m-a întrebat cum se poate opri, totuși, conflictul și am zis: un telefon. Deci când vine telefonul se oprește. (…) Toată treaba este până la urmă o întâlnire între strategiile supra-puterilor. Dincolo de toate lucrurile, conflictul ucrainean este expresia unei mișcări spre o nouă structură internațională. Totul merge la negocieri. E clar. Eu am spus, însă, că la aceste negocieri trebuie să ne așteptăm la o altă soluție a frontierelor. (…)Tot mai mulți oameni cu cap care știu dosarele apără aceeași idee, de fapt. O spune Angela Merkel, care știe bine lucrurile, mai bine ca oricare dintre noi.”, a mai spus profesorul.

Prof. Andrei Marga, despre Universitatea din Cernăuți

„Hai să intrăm un pic și în dosarul învățării limbii române în Ucraina. Nu vă ascund, ca ministru al Educației am fost în negocieri, am elaborat împreună cu o echipă de la minister și proiectul Universității din Cernăuți. Atunci, președintele Kuchma era de acord să facem o universitate la Cernăuți pe româno-ucraineană, ucraineană în primul rând, română, germană, cu studii evreiești, pentru că acolo sunt patru mari tradiții aduse la ingemănare, să spunem așa. S-au făcut toate promisiunile posibile, după care am văzut, s-a adoptat legea care trimite învățarea limbii în sfera privată a cetățenilor.”, a adăugat Andrei Marga.