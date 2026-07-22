Fostul cancelar german Angela Merkel va veni marți, 1 septembrie 2026, la București, pentru lansarea volumului de memorii „Libertate. Amintiri 1954–2021”. Evenimentul va avea loc de la ora 19.00, la Ateneul Român, sub forma unui dialog public cu Emil Hurezeanu, iar accesul se va face numai pe baza unui bilet sau a unei invitații.

Angela Merkel va fi prezentă în România la lansarea cărții sale de memorii, „Libertate. Amintiri 1954–2021”, publicată în țară de Editura Litera. Evenimentul este programat marți, 1 septembrie 2026, la Ateneul Român.

Fostul cancelar german va participa la un dialog public cu Emil Hurezeanu, cunoscut pentru activitatea sa în jurnalism și diplomație.

România se află printre puținele destinații în care Angela Merkel a ales să fie prezentă personal pentru promovarea volumului său de memorii.

Până în prezent, fostul cancelar german a participat la evenimente dedicate cărții în orașe precum Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

Editura Litera o aduce la București într-o perioadă în care Europa se confruntă cu provocări geopolitice, schimbări economice și dezbateri privind valorile democratice. Angela Merkel este prezentată drept una dintre cele mai influente personalități politice ale secolului XXI și una dintre vocile importante ale Europei contemporane.

Întâlnirea de la Ateneul Român va avea o durată de 90 de minute și va fi prezentată de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera. Participanții vor avea la dispoziție traducere simultană în limbile română și germană.

Angela Merkel a condus Germania timp de 16 ani, perioadă în care țara a trecut prin mai multe crize, iar deciziile sale au influențat atât politica și societatea germană, cât și relațiile internaționale.

Cartea a fost scrisă împreună cu Beate Baumann, consiliera sa politică de lungă durată, și urmărește cele două etape egale ale vieții fostului cancelar: 35 de ani petrecuți în Republica Democrată Germană și 35 de ani în Germania reunificată.

În volum, Angela Merkel își amintește copilăria, tinerețea și anii de studiu din RDG. Ea abordează și evenimentele din 1989, inclusiv căderea Zidului Berlinului, dar și începuturile carierei sale politice. Fostul cancelar relatează, de asemenea, despre întâlnirile și discuțiile purtate cu unii dintre cei mai puternici lideri ai lumii în perioada în care s-a aflat la conducerea Germaniei.

Pornind de la momente decisive din istoria Germaniei, a Europei și a scenei internaționale, cartea prezintă modul în care au fost luate decizii care au influențat prezentul. Potrivit Editurii Litera, volumul oferă o perspectivă asupra mecanismelor puterii și reprezintă o pledoarie pentru libertate.

Evenimentul „Angela Merkel în dialog cu Emil Hurezeanu” va avea loc marți, 1 septembrie 2026, de la ora 19.00, în Sala Mare a Ateneului Român. Accesul presupune achiziționarea volumului „Libertate. Amintiri 1954–2021”, semnat de Angela Merkel.

Biletele sunt disponibile pe Eventbook și sunt împărțite în două categorii. Un bilet de acces general, care include o carte cu autograf, costă 99,99 lei. Varianta cu acces general și volum fără autograf costă 69,99 lei.

Categoria I include cartea cu autograful Angelei Merkel, iar Categoria II oferă volumul fără autograf, cu o reducere de 30%.

Participanții vor primi cartea în ziua evenimentului, în momentul intrării în Ateneul Român.

Publicul va putea intra numai pe baza unui bilet cumpărat sau a unei invitații. Accesul este permis în intervalul 17.30–18.45.

Editura Litera va pune gratuit la dispoziția participanților căști pentru traducerea simultană.

Fotografierea și filmarea cu telefonul personal în Sala Mare a Ateneului Român vor fi strict interzise pe întreaga durată a evenimentului, din motive legate de protejarea confidențialității și de buna desfășurare a întâlnirii.