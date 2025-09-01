International Biserici de peste 1.500 de ani, scoase la lumină. Descoperire crucială la Kharga Oasis







Biserici vechi de peste 1.500 de ani au fost recent descoperite în Deșertul Occidental al Egiptului, oferind dovezi rare privind răspândirea creștinismului în regiune, potrivit FoxNews.

Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a anunțat această descoperire la sfârșitul lunii iulie, subliniind importanța sitului Kharga Oasis, aflat la aproximativ 350 de mile sud-vest de Cairo.

Descoperirile oferă o imagine detaliată asupra comunităților creștine timpurii și a vieții cotidiene în această zonă izolată, unde locuitorii s-au stabilit de secole datorită surselor subterane de apă.

Echipa de arheologi care a lucrat la Kharga Oasis a identificat rămășițele întregii așezări, incluzând mai multe clădiri rezidențiale construite din cărămidă de noroi, unele dintre ele păstrând încă tencuiala originală.

Ministerul a evidențiat faptul că aceste biserici datează din perioada timpurie coptă, începută în secolul al IV-lea, și reflectă tranziția treptată de la păgânism la creștinism în regiune.

Una dintre biserici, o basilică impunătoare, prezintă un hol mare și două culoare laterale, iar cealaltă, mai mică, are un plan dreptunghiular înconjurat de rămășițele a șapte coloane externe.

Informațiile oficiale menționează că unele ziduri interioare erau decorate cu inscripții coptice, iar în imediata vecinătate se aflau clădiri auxiliare, folosite probabil pentru serviciile comunității.

Pe lângă biserici, arheologii au descoperit cuptoare și vase mari din lut îngropate în pământ pentru depozitarea hranei, dar și fragmente de ceramică inscripționată, vase, bucăți de sticlă și pietre, precum și mai multe morminte.

Un element remarcabil al descoperirii este un mural ce înfățișează pe Iisus Hristos vindecând un bolnav, o reprezentare rară pentru acea perioadă.

Din motive de conservare, autoritățile nu au eliberat imagini cu acest mural, însă specialiștii consideră că descoperirea poate oferi informații prețioase despre iconografia creștină timpurie.

Această combinație de artefacte și structuri arhitecturale ajută cercetătorii să reconstruiască modul de viață al comunităților care au trăit aici acum peste 1.500 de ani.

Descoperirea bisericilor la Kharga Oasis are implicații majore pentru înțelegerea răspândirii creștinismului în Deșertul Occidental și, mai larg, în Egiptul antic.

Arheologii estimează că aceste biserici reflectă modul în care comunitățile rurale au adoptat noile practici religioase, păstrând în același timp tradițiile locale.

În plan regional, situl poate contribui la turismul cultural și religios, atrăgând cercetători și vizitatori interesați de istoria creștinismului timpuriu.

În plus, descoperirea completează informațiile oferite de alte situri, precum Necropola El-Bagawat, demonstrând continuitatea și diversitatea vieții religioase în deșertul egiptean.