Primăria Municipiului București a prezentat un bilant detaliat al intervențiilor derulate la Pasajul Basarab, obiectiv de infrastructură lăsat fără lucrări de întreținere timp de un deceniu și jumătate. Echipele de intervenție lucrează la foc continuu pentru reabilitarea structurii care a suferit degradări masive în tot acest timp.

Reprezentanții municipalității au subliniat amploarea proiectului prin intermediul unei comunicări publice, evidențiind volumele uriașe de materiale și suprafețele mari pe care s-a acționat până în prezent.

„Lucrarea de la Pasajul Basarab este cu adevărat complexă! În 15 ani, fără nicio intervenţie, acesta s-a degradat mult. Îţi spunem CIFRELE LUCRĂRILOR, până acum. Sunt impresionante! 52.000 mp de suprafeţe de beton curăţate, reparate şi protejate cu vopsele speciale. Este o suprafaţă de aproape trei ori mai mare decât amprenta la sol a Palatului Parlamentului. 5.577 metri de fisuri în beton astupate. Înseamnă 53 de terenuri de fotbal puse cap la cap sau cât ai mege pe jos de la Piaţa Unirii până la Arcul de Triumf”, a transmis, duminică seară, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Ritmul lucrărilor a vizat atât structura de rezistență din beton și armătură, cât și calea de rulare, trotuarele și sistemele de scurgere a apelor pluviale. Până în prezent, bilanțul intervențiilor include:

680 mp de perete de beton degradat decopertat şi refăcut

700 kg de plase de fier (armătură) montate în interiorul pereţilor reparaţi

37.000 mp de strat de uzură a carosabilului refăcut

135 metri de rosturi de dilataţie pe structurile pasajului înlocuite

2 km de trotuare şi borduri refăcute integral

843 m de parapeţi grei de protecţie recondiţionaţi

192 guri de scurgere de pe carosabil şi de pe calea de rulare a tramvaielor reparate

3.863 metri de sistem de preluare a apelor pluviale nou montat (cu o diferență rămasă de executat de 1.288 de metri)

5.270 mp de cale de rulare a tramvaiului curăţată

1.625 mp de longrine de fixare a şinelor de tramvaie curăţate şi reparate

350 m de plăci metalice de protecţie curăţate şi vopsite

Finalizarea șantierului este aproape, iar autoritățile locale au stabilit deja calendarul pentru încheierea oficială a proiectului și darea completă în folosință în condiții de siguranță.

„Pasajul va fi ca nou la începutul anul viitor. Apoi îi facem recepţia”, anunţă Primăria Bucureşti.