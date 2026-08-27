Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat o teleconferință de urgență cu prefecții și cu reprezentanții serviciilor avizatoare din toate județele țării. Discuțiile au vizat stadiul de finalizare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Șeful Executivului a făcut un bilanț al investițiilor europene și a atrans un semnal de alarmă categoric pentru autoritățile locale care înregistrează întârzieri.

Din totalul celor peste 15.000 de proiecte contractate la nivel național, la începutul acestei luni mai erau de recepționat peste 4.500 de investiții. Ritmul lucrărilor și al formalităților a fost însă accelerat pe parcursul ultimelor săptămâni.

Ilie Bolojan a precizat că un număr impresionant de proiecte au reușit să recupereze decalajele și să parcurgă etapele administrative necesare în timp util.

„Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată ţara, la începutul acestei luni mai aveam de recepţionat peste 4.500 de investiţii. Peste 2.000 au mai fost recepţionate în această lună. Investiţiile finalizate până la sfârşitul lunii vor avea finanţare nerambursabilă, asigurată prin PNRR. Asta înseamnă că autorităţile locale şi constructorii s-au organizat bine şi nu vor pierde fonduri. Mai sunt câteva zile pentru încheierea recepţiilor, inclusiv completarea documentelor finale, iar toate serviciile guvernamentale vor asista autorităţile locale pentru a-şi putea încasa banii. Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie şi vor fi achitate în câteva zile”, afirmă premierul pe Facebook.

Situația devine complicată pentru primăriile și consiliile județene care nu reușesc să încheie lucrările până la termenul limită stabilit pentru finalul acestei luni. Cadrul legal recent aprobat schimbă regulile de finanțare pentru proiectele întârziate.

Șeful Guvernului a subliniat că actul normativ privind închiderea programului PNRR, votat recent în Parlament, transferă responsabilitatea financiară direct către autoritățile locale în cazul depășirii termenelor administrative.

Proiectele nefinalizate vor intra într-un proces riguros de evaluare în perioada imediat următoare, iar primăriile care au avut probleme cu constructorii vor fi nevoite să acopere diferențele financiare din bugetele proprii.

„Până la sfârşitul lunii octombrie vom inventaria proiectele nefinalizate şi sumele necesare terminării acestora. În condiţiile în care investiţiile vor fi încheiate până la sfârşitul acestui an, autorităţile locale vor trebui să contribuie cu fondurile pentru lucrările derulate după sfârşitul lunii august. Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii.

Dacă nu vor termina lucrările nici până la sfârşitul acestui an, vor trebui să ramburseze şi banii încasaţi pentru lucrările realizate până la sfârşitul acestei luni. Sper să fie cât mai puţine autorităţi în această situaţie”, menţionează Bolojan.

În încheierea mesajului său, premierul interimar a insistat asupra faptului că gestionarea corectă a banilor publici reprezintă un pilon fundamental al administrației, evidențiind domeniile cheie care au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil.

Potrivit oficialului, finalizarea la timp a lucrărilor, în condiții de calitate, precum și buna organizare, sunt aspecte ce țin de responsabilitatea bugetară și de respectul pentru cetățeni.

„Fondurile naţionale şi cele europene au finanţat lucrări importante: autostrăzi şi căi ferate, construcţii de spitale şi modernizarea şcolilor, investiţii în energie şi anvelopări de blocuri şi multe investiţii locale. Mulţumesc tuturor celor care au fost implicaţi în realizarea acestora”, mai scrie Bolojan în postare.