Guvernul se reunește joi într-o ședință în care urmează să aprobe mai multe acte normative și documente care vizează bugetele unor instituții și companii de stat, dar și participarea României la organisme internaționale. Pe agenda Executivului se află inclusiv bugetul aferent activității de privatizare a Ministerului Economiei, precum și procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Executivul urmează să aprobe, prin hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2026.

Pe lista proiectelor se află și bugetele pentru 2026 ale unor companii aflate în subordinea Ministerului Economiei. Printre acestea se numără Societatea IOR S.A., Societatea „Avioane Craiova” S.A. și Compania Națională Romarm S.A.

Un alt proiect de hotărâre urmărește modificarea și completarea HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediul produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Executivul va analiza și plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică aferentă anului 2026.

Contribuția este legată de statutul României de stat membru asociat în cadrul Grupului de lucru privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul operațiunilor economice internaționale.

Pe agenda ședinței se află și reînnoirea, prin hotărâre, a Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Sistem de alertă timpurie - SAT (Early warning system)”.

Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem destinat identificării și semnalării din timp a unor situații care pot necesita intervenția autorităților.

Executivul urmează să adopte și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

CNAIR se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, iar bugetul companiei va fi aprobat printr-o hotărâre de Guvern.

Pe ordinea de zi se află și o hotărâre privind rechemarea consulului general al României la Montreal, Canada.

Schimbarea face parte din deciziile de politică externă pe care Executivul le poate adopta prin hotărâre.

Unul dintre punctele importante ale ședinței îl reprezintă un memorandum privind procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Prin acest document, Guvernul urmează să stabilească mecanismul prin care va fi selectat candidatul României pentru această funcție.