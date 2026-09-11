România a ajuns în iulie la aproximativ 1,24 kW capacitate instalată pe cap de locuitor, după investițiile din ultimii ani și creșterea accelerată a numărului de prosumatori, însă rămâne mult sub media de 2,6 kW/locuitor din Uniunea Europeană și sub nivelul Bulgariei, care are 2,51 kW/locuitor, potrivit președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

George Niculescu a a mai spus că România a făcut progrese în ultimii ani, însă capacitatea instalată pe cap de locuitor este încă mult sub media europeană.

„În 2024, România avea aproximativ 1,10 kW capacitate instalată pe cap de locuitor. Eram pe penultimul loc în Europa. Astăzi, după investițiile din ultimii ani şi creşterea accelerată a prosumatorilor, am ajuns la aproximativ 1,24 kW/locuitor. Media europeană este 2,6. Mai mult decât dublu. Aici începe, de fapt, discuția despre securitatea energetică a României”, a declarat președintele ANRE.

Comparativ cu România, Bulgaria are o capacitate instalată de 2,51 kW/locuitor, ceea ce înseamnă aproape de două ori mai multă putere instalată pe cap de locuitor.

Niculescu a atras atenția că discuțiile despre infrastructura de transport și distribuție a energiei trebuie să pornească de la existența unei capacități suficiente de producție.

„Înainte să discutăm despre cum transportăm și distribuim energia, poate ar trebui să ne întrebăm dacă avem suficientă energie de transportat”, a spus președintele ANRE.

În paralel cu creșterea capacității instalate, România își extinde și capacitatea de stocare a energiei electrice.

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat recent autorizații de înființare pentru proiecte energetice cu o putere totală de aproximativ 811 MW. Peste 80% din această capacitate, respectiv 669 MW, reprezintă proiecte de stocare.

George Niculescu a anunțat aceste date la începutul lunii septembrie și a declarat că România poate recupera rapid decalajul față de Bulgaria în ceea ce privește stocarea energiei în baterii.

Potrivit datelor Transelectrica, la 1 septembrie, capacitatea totală a instalațiilor de stocare a energiei electrice din sistemul energetic național al României era de 2.310 MWh.

La 1 august, aceeași capacitate era de 1.974,7 MWh.

Datele indică astfel o creștere a capacității de stocare înregistrate într-o singură lună, în condițiile în care România continuă investițiile în noi proiecte energetice.

Bulgaria a avansat într-un ritm foarte rapid și în ceea ce privește stocarea energiei în baterii. În mai 2026, Bulgaria dispunea de o capacitate instalată de stocare în baterii de 8,6 GWh, potrivit datelor din piață. Nivelul o plasa pe primul loc în lume în ceea ce privește stocarea energiei în baterii.

În acest context, președintele ANRE consideră că România are posibilitatea de a recupera rapid decalajul față de Bulgaria, în condițiile în care proiectele noi de stocare intră într-un ritm accelerat de dezvoltare.